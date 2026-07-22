Dronele ucrainene au lovit din nou, în această dimineață, depozite aparținând gigantului de comerț online Wildberries, de această datăîn regiunile Krasnodar și Stavropol. În urma atacurilor au izbucnit incendii puternice, iar mai multe persoane au fost rănite. Atacurile vin după ce ucrainenii au distrus sâmbătă alte debozite ale Wildberries din Moscova.

Autoritățile ruse spun că dronele au lovit depozitele Wildberries din Krasnodar și orașul Nevinnomîssk, din regiunea Stavropol.

Flăcările au cuprins halele logistice, iar angajații au fost evacuați de urgență. Potrivit autorităților locale, cel puțin 15 persoane au fost rănite în cele două atacuri.

Alarmați rușii au postat imagini pe rețele cu incendiile izbucnite în urma atacului.

„Întîlnim zorii și urmărim cum nu demult a avut loc un atac asupra depozitelor Wildberries."

Cerul a fost acoperit de un fum negru.

„Nici măcar soarele nu se vede ! ”

Tot pe rețele rușii s-au plîns că în urma atacurilor asupre depozitelor au suferit pagube enorme.

„Deci ce prieteni? Arde depozizitul din Nevinomîsk și din Krasnodar. Peste o zi evaluăm tabelele cu pierderi deoarece aveam marfă la toate depozitele."

„Astăzi sunt în batic negru deoarece m-am trezit cu o noutate proastă. Ard depozitele din Krasnodar și Nevinomîsk. Arde marfa clienților mei. Eu înțeleg că WB nu va putea acoperi toate compensațiile.”

Este a doua serie de lovituri asupra depozitelor Wildberries în mai puțin de o săptămână. Atacuri similare au vizat anterior centre logistice din apropierea Moscovei și din regiunea Tambov, provocând victime și pagube importante. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că aceste centre logistice sunt folosite pentru aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone și alte echipamente militare. Kremlinul respinge acuzațiile și susține că Wildberries este o companie civilă de comerț online, fără legături cu armata.

Wildberries este cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia, cu milioane de comenzi procesate zilnic. După atacuri, compania a suspendat activitatea celor două centre logistice afectate și lucrează la evaluarea pagubelor.