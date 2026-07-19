Trei zile de proteste au fost suficiente pentru ca Volodimir Zelenski să anunțe că urmează decizii privind conducerea armatei ucrainene. Liderul de la Kiev spune că a discutat separat cu Mihailo Fedorov și cu șeful armatei, Oleksandr Sîrski. La rândul său, Fedorov a transmis că „schimbările vor veni cu siguranță” și că este convins că se va ajunge la o soluție. Între timp, Financial Times scrie că Zelenski analizează inclusiv demiterea lui Sîrski.

„Aduceți-l înapoi pe Fedorov!”

Protestele au continuat și aseară în mai multe orașe din Ucraina. La Odesa, manifestanții au organizat un spectacol cu foc, iar la Liov alături de ei a ieșit și primarul orașului. Participanții au cerut din nou revenirea lui Mihailo Fedorov și demiterea comandantului armatei, Oleksandr Sîrski.

După trei zile de manifestații, Volodimir Zelenski a transmis că a auzit mesajul oamenilor. Președintele ucrainean spune că a discutat separat atât cu Mihailo Fedorov, cât și cu Oleksandr Sîrski și că urmează decizii privind armata.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Ieri și astăzi au fost multe consultări. Desigur, aud ceea ce spun oamenii. Am vorbit mult astăzi cu Mihailo Fedorov. Am vorbit astăzi, de asemenea, cu Oleksandr Sîrski. Deciziile privind armata vor fi elaborate."

La scurt timp a reacționat și Mihailo Fedorov. Fostul ministru al Apărării a scris pe rețelele sociale că „schimbările vor veni cu siguranță”, le-a mulțumit ucrainenilor pentru susținere și a dat asigurări că dialogul cu autoritățile continuă.

Protestatarii cer însă nu doar revenirea lui Mihailo Fedorov. La toate manifestațiile se aud și scandări împotriva comandantului armatei, Oleksandr Sîrski.

„Sîrski pleacă!”

Oamenii îi cer lui Volodimir Zelenski să-l demită și îl acuză că a blocat reformele din armată. Între timp, Financial Times scrie, citând un oficial de rang înalt din administrația prezidențială, că Volodimir Zelenski analizează inclusiv înlocuirea lui Sîrski. Potrivit publicației, liderul ucrainean caută un comandant care să poată prelua conducerea armatei fără a afecta apărarea de pe front.