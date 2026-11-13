Emisarii lui Donald Trump au plecat din Europa cu cel puțin un succes diplomatic. Steve Witkoff a declarat că Vladimir Putin este de acord ca reprezentanții europeni să participe la următoarea rundă de negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina. Kremlinul nu a confirmat însă această înțelegere. După Moscova, emisarii americani s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Dublin, pentru a discuta următoarele etape ale procesului diplomatic și propunerile care ar putea fi puse pe masa negocierilor.

După vizita la Moscova, Jared Kushner și Steve Witkoff au avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski, la Dublin. Discuțiile s-au concentrat pe următoarea etapă a negocierilor și pe rolul pe care ar urma să-l aibă europenii.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „La următoarea întrevedere, europenii vor participa la negocieri, va fi vorba de o echipă de negociatori și vor primi cuvântul.”

Americanii susțin că implicarea europenilor este esențială pentru un eventual acord de pace.

Jared KUSHNER, NEGOCIATOR SUA: „Nu putem încheia un acord dacă europenii nu sunt la masa negocierilor. I-am transmis președintelui Putin că acest lucru e foarte important, iar președintele Zelenski a susținut acest lucru încă de la început.”

Steve WITKOFF, EMISARUL SPECIAL AL LUI TRUMP: „Am planificat o nouă rundă de negocieri și noi toți vom munci din greu ca să obținem ce ne-am propus.”

Witkoff nu a oferit însă detalii despre dată sau despre locul în care ar urma să aibă loc întâlnirea. Participarea europenilor la negocieri pare să fie acceptată în principiu, însă liderii Uniunii Europene nu au ajuns la un acord asupra persoanei care ar urma să-i reprezinte. Potrivit Politico, în tabăra liderilor europeni au apărut cel puțin trei poziții. O parte îl susține pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, drept reprezentant al Uniunii. Franța și Germania nu vor însă să cedeze Bruxellesului locurile lor la masa negocierilor. Iar un al treilea grup susține candidatura șefei diplomației europene, Kaja Kallas, deși poziția sa fermă față de Moscova ar putea fi un obstacol în relația cu Kremlinul.

Antonio COSTA, ȘEFUL CONSILIULUI EUROPEAN: „Viitorul securității europene nu poate fi discutat și decis fără Europa. De aceea, Uniunea Europeană, împreună cu NATO și mai multe state europene, își joacă rolul în eforturile diplomatice aflate în desfășurare.”

Cancelarul german Friedrich Merz respinge, deocamdată, ideea unui singur negociator european și spune că există deja un format funcțional, în care sunt implicate Germania, Franța și Marea Britanie. În schimb, premierul italian Giorgia Meloni insistă asupra desemnării unui singur reprezentant, care să vorbească în numele Europei. După două ore de discuții la Moscova și o întrevedere cu liderul ucrainena la Dublin, Washingtonul și-ar fi propus să negocieze în paralel o nouă structură de securitate europeană și un acord de pace în Ucraina. Liderii din regiune au primit inițiativa cu reticență.

Emmanuel MACRON, PREȘEDINTELE FRANȚEI: „Nu mai există sprijin american pentru Ucraina. Dacă SUA se implică în mediere, bine, dar, în definitiv, noi (n.red.- europenii) suntem cei care vom defini și decide securitatea viitoare a Europei.”

Ce vor, de fapt, rușii, și n-au ascuns-o niciodată, este ca NATO să se retragă din statele în care s-a extins după 1997, inclusiv România, țările baltice și scandinave.

Mark RUTTE, SECRETARUL GENERAL AL NATO: „Doar aliații decid asupra poziției NATO, asupra măsurilor pe care Alianța le poate lua și așa mai departe, nu Rusia.”

Potrivit unui diplomat de la Moscova, citat de Reuters, ca parte a unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa, rușii ar dori să încheie, la nivel bilateral, acorduri de asistență reciprocă ori pacte de neagresiune cu actuale state membre NATO, după modelul celor convenite cu Belarus, Coreea de Nord sau Iran.