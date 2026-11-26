Forţele ruse au atacat Kievul cu rachete balistice, miercuri seara târziu, lovind un centru comercial şi alte două clădiri. Avertismentul pentru locuitori de a rămâne în adăposturi este în continuare în vigoare, a declarat primarul Vitali Kliciko, citat de Reuters.

Martori citaţi de Reuters au relatat că au avut loc două serii de explozii puternice în oraş.

Kliciko a transmis pe Telegram că atacul continuă şi i-a avertizat pe locuitori să rămână în adăposturi. Patru persoane au fost rănite, două dintre acestea fiind în stare gravă, a adăugat el.

Kliciko a precizat că rachetele au lovit un centru comercial şi alte două clădiri pe malul estic al râului Nipru, care traversează oraşul. El a menţionat că o clădire a suferit avarii grave.

Forţele ruse atacă în mod constant Kievul şi alte oraşe ucrainene încă din luna septembrie. Joia trecută, un alt atac asupra oraşului Harkov – al doilea ca mărime din Ucraina – s-a soldat cu rănirea a trei persoane, iar altele au rămas blocate sub dărâmături, a declarat primarul oraşului.

La începutul acestei săptămâni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, potrivit informaţiilor serviciilor de spionaj, forţele ruse pregătesc un nou atac major asupra Ucrainei.

Atât Ucraina, cât şi Rusia neagă faptul că ar viza obiective civile, scrie news.ro