Fosta adjunctă a șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Irina Mudra, a fost trimisă în arest pentru 60 de zile. Instanța a stabilit însă o cauțiune de aproximativ 400 de mii de euro, de șapte ori mai mică decât cea solicitată de procurori.

Irina Mudra este vizată în dosarul „Forest Gump”, o anchetă privind presupusa corupție la nivel înalt. Procurorii au cerut ca fosta oficială să fie plasată în arest cu o cauțiune alternativă de 150 de milioane de grivne, însă instanța a stabilit suma de 20 de milioane.

Potrivit anchetatorilor, Mudra ar fi făcut parte dintr-o organizație care urmărea să preia ilegal proprietăți și alte active valoroase ale unor companii. În dosar figurează și fostul deputat Maksim Mikitas și deputatul în exercițiu Vadîm Stolar. Mudra respinge acuzațiile.

Ea a declarat în instanță că nu a primit niciodată cele 4 milioane de dolari despre care vorbește acuzarea și susține că în dosar nu există dovezi privind transmiterea efectivă a banilor.

După pronunțarea deciziei, fosta oficială a spus că va încerca să găsească banii pentru cauțiune, bazându-se inclusiv pe ajutorul prietenilor și al cunoscuților.

„Am mulți prieteni și multe contacte. Vă reamintesc câți ani am. În tot acest timp, am acumulat suficiente contacte”

Unul dintre episoadele anchetei vizează legalizarea a 150 de milioane de grivne, bani despre care procurorii susțin că proveneau din activități infracționale și ar fi fost folosiți pentru plata unei cauțiuni într-un alt dosar.