Fostul procuror general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, acuză Biroul Național Anticorupție că ar fi exercitat presiuni și ar fi încălcat procedurile în timpul unor anchete. Declarațiile vin la câteva zile după ce Kravcenko și-a anunțat demisia din funcție, pe 8 septembrie.

Kravcenko susține că NABU și Procuratura Specializată Anticorupție ar fi intrat în posesia unor materiale din dosare care îi vizează chiar pe angajații instituțiilor anticorupție. Potrivit acestuia, acțiunile ar fi avut loc în cadrul operațiunii „Cartagina”, scrie pravda.com.ua.

Fostul procuror general a mai declarat că a semnat o notificare privind suspiciunea în cazul directorului NABU, Semen Krivonos.

Reacția NABU și SAP

NABU și SAP au respins însă acuzațiile. Cele două instituții susțin că lui Krivonos nu i-a fost înmânată oficial nicio notificare privind suspiciunea și califică declarațiile lui Kravcenko drept parte a unor presiuni asupra instituțiilor anticorupție.

„NABU și SAP consideră aceste acțiuni drept o continuare a atacului sistematic asupra instituțiilor anticorupție independente”, au transmis cele două instituții.

NABU mai susține că nu a confiscat dosare penale, așa cum a afirmat Kravcenko, și respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să împiedice anchetele care îi vizează pe propriii angajați.

Conflictul dintre cele două tabere are loc după ce Kravcenko și-a anunțat, pe 8 septembrie, demisia din funcția de procuror general. Plecarea sa a fost anunțată în contextul unei anchete privind presupusa protecție oferită unor centre de apel.

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Operațiunea „Cartagina”

Operațiunea „Cartagina” a scos la iveală, potrivit NABU, o schemă care ar fi funcționat din 2025. Un funcționar al Procuraturii Generale ar fi creat și condus o organizație criminală, în care ar fi atras procurori și persoane apropiate.

Gruparea ar fi primit în mod sistematic bani de la call-centeruri frauduloase, în schimbul protecției și al posibilității de a-și continua activitatea fără intervenția autorităților. Anchetatorii susțin că rețeaua nu doar proteja unele centre de apel, ci ar fi eliminat concurența. Din interceptări reiese că unul dintre presupuşii coordonatori, „Cancelarul”, verifica ce call-centeruri aparțineau grupării și care erau ale altora. În cazul celor considerate „străine”, oamenii legii ar fi intervenit ulterior cu percheziții.

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Cazul a ajuns și în atenția președintelui Volodimir Zelenski, care a cerut Parlamentului să examineze demisia lui Kravcenko.