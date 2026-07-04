Forțele ucrainene au lovit, în cursul nopții, infrastructură portuară petrolieră din zona Sankt Petersburg, a afirmat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj public. Potrivit acestuia, atacurile au vizat obiective din apropierea orașului Sankt Petersburg, inclusiv infrastructură portuară asociată sectorului energetic și zona Kronstadt, considerată de importanță militară.

Elena Pozdîrcă
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Zelenski a afirmat că acțiunile fac parte din strategia Ucrainei de „lovituri la distanță” împotriva infrastructurii care susține efortul de război al Rusiei.

Totodată, el a precizat că distanța față de frontiera Ucrainei este de peste 850 de kilometri și a mulțumit forțelor implicate în astfel de operațiuni.

Guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexandr Beglov, a comunicat doar despre un atac "la scară mare", dar nu a dat detalii, în schimb portalul local de ştiri Bumaga a relatat că la terminalul petrolier al oraşului cu şase milioane de locuitori s-a declanşat un incendiu.

Aproape 100 de drone, doborâte

Alexandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a afirmat că dronele au lovit portul Vîsoţk din Golful Finlandei, la circa 170 de km la nord-vest de Sankt Petersburg. Instalaţiile de acolo asigură tranzitul de petrol, cereale, cărbune şi gaze naturale lichefiate.

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Sursă video: Unian.net

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