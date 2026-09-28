Imagini dramatice au fost surprinse la Kiev, după un atac rusesc în urma căruia un centru medical din capitala Ucrainei a fost cuprins de flăcări. Din imaginile publicate pe internet se vede cum o parte a clădirii a fost grav avariată, iar din imobil se ridică un fum dens și negru. Incendiul continuă să ardă, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Imaginile surprinse de martori arată amploarea incendiului și nivelul distrugerilor provocate în urma bombardamentului. O parte a clădirii centrului medical a fost puternic afectată, iar flăcările au cuprins mai multe încăperi.

În imaginile video se observă coloane mari de fum negru care se ridică deasupra zonei afectate, în timp ce serviciile de intervenție încearcă să gestioneze situația.

Mai multe ambulanțe, la locul atacului

La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe. În imaginile publicate online se văd echipajele medicale care intervin și transportă persoane rănite.

Deocamdată nu există informații clare privind numărul victimelor provocate de atac, iar bilanțul ar putea fi actualizat pe măsură ce autoritățile oferă informații oficiale.

Un roi de drone „Geran”, surprins în apropierea Kievului

În paralel, martorii au surprins imagini cu ceea ce pare a fi un roi de drone de tip „Geran” care se îndreaptă spre Kiev și regiunea Kiev.

Imaginile arată mai multe drone care survolează zona, în timp ce în capitală continuă operațiunile serviciilor de intervenție după atac.