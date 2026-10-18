Rușii au lansat drone asupra Ucrainei. La Odesa, o dronă a lovit acoperișul unui bloc de locuințe, iar ultimele etaje au fost cuprinse de flăcări. Momentul impactului a fost surprins de martori.

În imagini se văd flăcările care izbucnesc pe acoperișul clădirii, în timp ce un nor gros de fum negru se ridică deasupra orașului. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, în timpul atacului din noaptea trecută, Rusia a lansat 180 de drone și o rachetă balistică Iskander-M.

Iar în România, piloții unor avioane F-16 au doborât două drone rusești deasupra apelor teritoriale, în apropiere de Sulina. Ministerul Apărării de la București a precizat că aparatele au pătruns în spațiul aerian național, iar ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a confirmat pentru Știrile PRO TV București că dronele aparțineau Federației Ruse.