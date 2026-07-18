Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a recuperat imagini ce surprind momentul în care o bombă este plasată pe treptele casei din Monaco a oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev, în cadrul anchetei privind tentativa de asasinare a omului de afaceri, relatează Ukrainska Pravda.

„O probă esențială pe care suspecții au încercat să o distrugă a fost recuperată datorită muncii profesioniste a experților din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei”, a anunțat vineri procurorul general ucrainean Ruslan Kravcenko, dând publicității o înregistrare video cu momentul atentatului cu bombă.

Potrivit procurorului general, înregistrarea a fost realizată de o cameră de supraveghere pe care autorii o montaseră în prealabil în apropierea locului faptei, pentru a obține confirmarea că asasinatul a fost dus la îndeplinire. „Deși această probă fusese ștearsă, experții SBU au reușit să o recupereze”, a scris el.

Înregistrarea video arată o persoană lăsând un rucsac negru pe treptele unei clădiri, în urma sa un grup de trei persoane care, în momentul în care urcă respectivele trepte, sunt surprinse de o explozie. După deflagrație, prima persoană ia camera de supraveghere și fuge.

Pistele anchetatorilor

O ucraineancă stabilită în Germania, Anastasia Berezovska, era principala suspectă în ancheta de la Monaco. Ea a fost găsită moartă lângă Kiev. Investigatorii ucraineni au reținut doi suspecți în cazul crimei. Este vorba despre un ofițer activ al Serviciilor de Informații ale Apărării din Ucraina (GUR) și un fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Ukrainska Pravda, cei doi bărbați au început să coopereze cu anchetatorii și au oferit mărturii detaliate.

Unul din suspecți a declarat că obiectivul operațiunii nu era asasinarea omului de afaceri, ci răpirea lui, însă misiunea a fost schimbată pe parcurs.

Anchetatorii de la Kiev bănuiesc că cei doi suspecți au omorât-o pe femeia bănuită de atentat pentru a nu depune mărturie împotriva celor implicați.

Conform surselor din anchetă, ofițerul GUR este specializat în explozibili și el i-a trimis femeii, în Germania, componentele pentru asamblarea bombei artizanale.

Cronologia acestui caz

În data de 29 iunie 2026, în jurul orei 21:00, trei persoane au fost rănite în urma unei explozii la Monaco, două dintre ele fiind transportate în stare critică la spital.

Presa a relatat că cel vizat a fost omul de afaceri Vadim Ermolaev, care se afla împreună cu soția și copilul lor, un băiat de 13 ani, în momentul atacului.

Atentatul a declanșat o amplă operațiune de căutare pentru identificarea celui suspectat de amplasarea dispozitivului exploziv. Inițial, anchetatorii au considerat că suspectul era un bărbat, după imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care fugise în Franța. Ulterior, presa a relatat că suspectul era, de fapt, o femeie care s-ar fi deghizat în bărbat, transmite hotnews.ro.

La 3 iulie, Interpol a emis o alertă roșie ce o viza pe Anastasia Berezovska, o cetățeană ucraineană în vârstă de 39 de ani. Potrivit autorităților din Monaco, femeia era cea suspectată că că a amplasat dispozitivul exploziv care i-a rănit grav pe Ermolaev și pe membrii familiei sale.

Anastasia Berezovska era căutată de Interpol. Sursă foto: Interpol

Pe 7 iulie, presa din Ucraina a anunțat că Berezovska a fost găsită moartă, îngropată în apropiere de Kiev.

Poliția, Parchetul, Serviciul de Securitate, precum și Direcția Principală de Informații din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina (principala agenție de spionaj militar a țării, cunoscută sub acronimul GUR) au anunțat arestarea a două persoane, suspectate de uciderea femeii. Anchetatorii i-au investigat pe cei doi bărbați ca posibili complici la tentativa de asasinat din Monaco, după ce au descoperit că ambii i-au transferat în repetate rânduri bani lui Berezovska, atât prin criptomonede, cât și prin conturi bancare.

Ancheta a stabilit că Anastasia Berezovska a fost ucisă în apropierea satului Iuriv, din regiunea Kiev, la data de 3 iulie, de ofițerul GUR Vladîslav Reut, împreună cu complicele său, Vitalii Jîkovîci, fost ofițer al SBU.

La 9 iulie, o instanță din Kiev a dispus menținerea în arest a suspecților de omor, Reut și Jîkovîci, fără posibilitatea de a fi eliberați pe cauțiune.

Pe 16 iulie, oligarhul Vadim Ermolaev acuza direct spionajul militar ucrainean, GUR, că a orchestrat tentativa de asasinat care l-a vizat pe el și familia sa.

Vadim Ermolaev. Sursă foto: not supplied / WillWest News / Profimedia

Cine e Vadim Ermolaev

Vadim Ermolaev a fost inclus pe lista celor mai bogate persoane din Ucraina. Om de afaceri și investitor născut în Dnipro, acesta a fost director general al Alef Group și dezvoltatorul unor proiecte imobiliare majore din Dnipro. În 2019, a renunțat la cetățenia ucraineană și a devenit cetățean cipriot.

Rezident în Monaco, Vadim Ermolaev este vizat de sancțiuni din decembrie 2023, în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC) din Ucraina, promulgată de președintele Volodimir Zelenski.

Sancțiunile l-au supus pe multimilionar la înghețarea activelor și obligându-l să înceteze toate operațiunile financiare în Ucraina pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit SBU, motivul restricţiilor a fost activitatea sa în domeniul alcoolului din Crimeea ocupată, unde companiile plăteau impozite la bugetul Federaţiei Ruse.