Unul dintre pilonii Centurii Fortăreților din Donețk a devenit noul epicentru al luptelor de pe frontul din Ucraina. Moscova a anunțat că a ocupat orașul Kostiantînivka din estul țării vecine și a publicat imagini despre care susține că au fost filmate în oraș. Kievul neagă însă informațiile și afirmă că situația este dificilă, dar localitatea rămâne sub controlul forțelor ucrainene.

Luna iunie a trecut fără schimbări semnificative pe linia frontului din Ucraina, însă cu pierderi umane mari pentru armata rusă. Concluzia apare într-o analiză realizată de agenția France Presse, pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului. Potrivit raportului, trupele ruse au avansat cu doar 30 de kilometri pătrați în regiunea Harkov, în timp ce Ucraina a recucerit teren în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk. Aseară, însă, Vladimir Putin s-a lăudat cu un pas foarte important în cucerirea nodului defensiv din Donețk.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Controlul rus a fost instaurat asupra orașului Konstantinovka. Vreau să subliniez că preluarea Konstantinovka reprezintă doar prima, dar o foarte importantă etapă în distrugerea grupării Forțelor Armate ale Ucrainei care încă apără Sloviansk și Kramatorsk, adică zona fortificată din această regiune, unde inamicul a construit un sistem profund, eșalonat, de fortificații, transformând orașele Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Konstantinovka într-un singur nod de apărare.”

În același timp, Ministerul rus al Apărării și presa de stat au publicat imagini despre care susțin că au fost filmate în Kostiantînivka. În înregistrări apar militari ruși arborând steagul Federației Ruse în mai multe puncte ale orașului.

Astăzi Kievul a dezmințit aceste informații, iar Statul Major ucrainean afirmă că situația rămâne dificilă, dar Kostiantînivka este în continuare sub controlul forțelor ucrainene. Totodată, evaluările independente ale platformei DeepState și ale Institutului pentru Studiul Războiului arată că orașul rămâne disputat, iar afirmațiile Moscovei privind cucerirea sa completă nu pot fi confirmate.

Kostiantînivka este unul dintre cele mai importante orașe din regiunea Donețk și face parte din așa-numita Centură a Fortărețelor, principala linie defensivă construită de Ucraina în ultimii 11 ani. Alături de Sloviansk și Kramatorsk, orașul formează un bastion, de aproximativ 50 de kilometri, care blochează înaintarea armatei ruse spre nordul regiunii.