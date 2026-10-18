Statele Unite au reluat furnizarea către Ucraina a informațiilor critice necesare pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete rusești, după o scurtă pauză, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Ucraina s-a bazat pe informațiile furnizate de SUA pentru a detecta rachetele balistice de mare viteză pe care Rusia le-a lansat în valuri asupra orașelor sale.

În cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC, Zelenski a afirmat că schimbul de informații fusese întrerupt, dar ulterior a fost „deblocat”.

„Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru”, a spus el. „Acum funcționează.”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la începutul acestei săptămâni că Washingtonul continua să furnizeze informații, în ciuda afirmațiilor oficialilor ucraineni potrivit cărora unele atacuri rusești au avut loc fără avertisment.

Reluarea furnizării informațiilor vitale survine în contextul tensiunilor generate de atacurile ucrainene la distanță mare asupra rafinăriilor de petrol rusești și a avertismentelor transmise de oficialii americani către ambasada de la Kiev, a remarcat publicația The Kyiv Post.

The Washington Post a relatat joi că oficiali ai serviciilor secrete americane au avertizat Ucraina că Washingtonul va opri imediat schimbul de informații dacă forțele ucrainene vor continua atacurile la distanță împotriva rafinăriilor de petrol și a instalațiilor petrochimice rusești.

Administrația Trump a avertizat anterior că ar putea suspenda cooperarea în domeniul serviciilor de informații și bloca achizițiile europene de arme americane destinate Ucrainei, dacă Kievul refuză să oprească atacurile, despre care președintele SUA a susținut că sunt motivul pentru prețul tot mai ridicat la combustibili, scrie Hotnews.