Podurile peste Nipru din Kiev au fost lovite de drone rusești. În consecință, circulația pe principalele artere dintre cele două maluri ale capitalei a fost grav afectată. Atacurile au provocat ambuteiaje uriașe, iar oamenii au fost nevoiți să le traverseze pe jos. Într-un cartier al capitalei, o dronă distrus și un bloc cu multe etaje. O persoană și-a pierdut viața.

Podul de Sud din Kiev a fost lovit din nou în timpul nopții, la doar câteva ore după alte atacuri asupra acestei infrastructuri. Au fost afectate un pilon al podului, parapetul, carosabilul și structura de protecție din beton a căii de metrou.

Din cauza pagubelor, Podul de Sud a fost închis complet în ambele direcții. Pe Podul Patona, circulația a fost restricționată, iar pe Podul Metro traficul a fost permis doar pe o bandă într-o singură direcție. Efectele s-au văzut rapid în tot orașul. Traficul s-a aglomerat puternic pe rutele alternative, iar în unele zone oamenii au coborât din transport și au traversat pe jos. Și transportul public și-a modificat orarul.

Atacurile asupra Podului de Sud sunt deosebit de importante pentru Kiev. Este a doua zi consecutiv în care această infrastructură este ținta dronelor rusești. Analiștii citați de presa ucraineană spun că scopul poate fi nu doar provocarea unor pagube, ci și perturbarea circulației între cele două maluri ale capitalei și crearea unui efect de panică. Militarii ruși au țintit cu drone și clădiri rezidențiale din Kiev. Ultimele etaje ale acestui bloc au fost mistuite de flăcări.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, peste Kievului au fost lansate 108 drone, dintre care 47 au fost drone reactive. Majoritatea au fost interceptate.