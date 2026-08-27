Au răsunat alarme în Ucraina, iar Kievul a fost zguduit de explozii, noaptea trecută. Resturile de drone și rachete rusești au căzut în mai multe cartiere din capitala țării vecine. Au fost avariate locuințe, un gimnaziu și un centru medicanl. În regiunea Kiev, atacul a provocat incendii în depozite, iar case particulare au fost distruse sau avariate. Rusia a lansat în total 258 de drone de atac și mai multe rachete, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

Așa arată urmările atacului rusesc în regiunea Kiev. Un incendiu puternic a izbucnit într-un complex de depozitare din raionul Borispil. Pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările, iar coloana de fum a fost vizibilă de la distanță. Autoritățile ucrainene spun că atacul a afectat, în total, patru raioane din regiune.

Și alte spații de depozitare au fost avariate în raionul Fastiv. În raioanele Brovarî și Vîșgorod au fost afectate case particulare. Potrivit autorităților regionale, la primele raportări nu erau victime în rândul populației.

„Oare sunt victime? Uite, arde și mașina.”

În imagini se văd locuințe grav avariate, mașini și resturi împrăștiate în apropierea caselor. Atacul a ajuns însă și în capitală. În Kiev, resturile țintelor interceptate au căzut în patru raioane. Au fost avariate clădiri de locuit, automobile, un gimnaziu și un centru medical. Fumul a fost surprins și în apropierea stadionului „Dinamo”. Capitala a fost atacată în mai multe valuri, cu drone și rachete balistice, iar alarma aeriană a fost declanșată de mai multe ori pe parcursul nopții.

Atacul nu s-a limitat însă la regiunea capitalei. Explozii și lovituri au fost raportate în mai multe regiuni ale Ucrainei. La Odesa, o dronă a lovit ultimele etaje ale unei clădiri.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat asupra Ucrainei 258 de drone de atac, precum și două rachete antinavă „Oniks” și rachete balistice „Iskander-M” și KN-23. Apărarea antiaeriană ucraineană spune că a neutralizat 233 de ținte aeriene.