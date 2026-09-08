Kievul a fost zguduit de explozii puternice, după plecarea celor doi emisari americani. Rachete balistice, de croazieră și sute de drone au fost lansate asupra Ucrainei. În urma acestora, în capitală au izbucnit incendii în mai multe cartiere. Două persoane și-au pierdut viața, iar zeci de clădiri au fost avariate.

Acesta este momentul în care o rachetă rusească lovește Kievul. Imaginile arată o explozie uriașă și o minge de foc care luminează cerul și zguduie totul în jur. Impactul a fost urmat de un incendiu devastator.

Cerul deasupra Kievului a fost învăluit de nori de fum. Flăcări și explozii au fost văzute de la kilometri distanță. Atacul a lăsat în urmă distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei. Sunt blocuri avariate, depozite și spații comerciale distruse, mașini carbonizate și ferestre spulberate.

În cartierul Solomianski, o parte a unui supermarket s-a prăbușit. Pereții au fost smulși, acoperișul este distrus, iar în fața clădirii s-a format un crater uriaș.

Această femeie își ține copilul în brațe și privește spre blocurile distruse, una din clădiri era casa ei.

În total, la Kiev au fost afectate cel puțin 16 locații. Un jurnalist din Irlanda se află zilele acestea la Kiev și a publicat mai multe imagini cu loviturile masive de noaptea trecută.

Caolan ROBERTSON, JURNALIST DIN IRLANDA: „Așadar, emisarii pentru pace abia au plecat, iar tot orașul este în flăcări. Echipa lui Trump vorbea despre intențiile lui Putin. Acum ascultați aici, asta e ceea ce vrea Putin. Acesta este sunetul dronelor și al rachetelor care se lovesc în blocurile care mă înconjoare din centrul orașului.”

Dar Kievul nu a fost singura zonă lovită. La Odesa, o rachetă a lovit piața „kilometrul 7”, unul dintre cele mai mari centre angro din regiune.

Lovituri au fost raportate și asupra infrastructurii feroviare. În regiunea Sumî, un tren de pasageri a fost atacat, iar garnitura a luat foc.

Rusia a lovit Ucraina cu 166 de drone și 32 de rachete de croazieră, dar și proiectile balistice și antinavă.