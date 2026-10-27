Un pod din sudul Kievului, o arteră importantă de transport, a fost lovit într-un atac rusesc, a declarat marți primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, informează AFP.

„Un atac a lovit podul Pivdennyi. Infrastructura metroului de pe pod a fost, de asemenea, avariată”, a declarat primarul pe Telegram.

Autoritățile municipale au anunțat că traficul în zonă a fost închis, conform Reuters.

Kievul a fost ținta rușilor, în timpul nopții, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Cel puțin zece rachete au vizat capitala în timpul atacului.

Cămin studențesc bombardat

Luni seară, rușii au lovit cu rachete o instituție de învâțământ din Kiev. Cel puțin o persoană a murit și 10 au fost rănite, printre care și studenți dintr-un cămin, au anunțat autoritățile ucrainene, conform Reuters.

Atacul de luni seară a vizat și locuințe și unități medicale, potrivit oficialilor de la Kiev.

Primarul Kievului a scris pe Telegram că o persoană a fost ucisă în apropierea unui supermarket. Serviciile de salvare de stat din Ucraina au declarat că un cadavru a fost găsit lângă un bloc de apartamente grav avariat.

Kliciko a estimat, în timpul nopții, numărul răniților la 10, mulți dintre aceștia aflându-se în fața unui cămin studențesc al Universității de Stat de Comerț și Economie, situat pe malul estic al fluviului Nipru. Nouă persoane au fost internate în spital, trei dintre ele fiind în stare gravă.

Nou apel al lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a postat și el pe Telegram, nu a oferit cifre precise privind victimele.

El și-a reiterat apelul pentru asigurarea rapidă a armelor de apărare aeriană pentru a contracara atacurile aeriene rusești.

„Tocmai în astfel de condiții, când amenințarea este constantă, când atacurile pot avea loc în orice moment asupra orașelor și satelor, întârzierile artificiale în asigurarea apărării aeriene pentru Ucraina alimentează teroarea”, a afirmat liderul ucrainean.

În cursul zilei de luni, Zelenski a declarat că Ucraina așteaptă ca șeful Pentagonului, Pete Hegseth, să aprobe livrările esențiale de rachete.

„În special, așteptăm de aproape o lună ca domnul Hegseth să aprobe rachetele pentru sistemele Patriot și NASAMS. Am instruit echipa noastră să ridice din nou această problemă în discuție cu partea americană”, a declarat președintele ucrainean pe X, scrie hotnews.ro.