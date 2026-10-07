Mai multe explozii puternice s-au auzit miercuri, 7 octombrie 2026, în Kiev, la scurt timp după ce Forțele Aeriene au emis o alertă de urgență privind o rachetă balistică rusească care se îndrepta la mare viteză spre oraș, relatează AFP. În schimb, dronele ucrainene au lovit un petrolier rusesc în Marea Neagră, lângă Soci.

Kievul, ținta unor atacuri sistematice înainte de venirea iernii

Deflagrațiile din capitala Ucrainei vin la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat populația, în discursul său de marți seară, că serviciile de informații preconizează un atac aerian masiv orchestrat de Moscova.

Capitala ucraineană se confruntă cu o intensificare dramatică a bombardamentelor pe măsură ce sezonul rece se apropie.

Strategia armatei ruse vizează în mod direct distrugerea infrastructurii energetice, a rețelelor de transport feroviar și rutier, dar și a podurilor strategice care traversează râul Nipru pentru a paraliza aprovizionarea și viața cotidiană din oraș.

Sirenele de raid aerian au sunat aproape fără întrerupere în ultimele ore, determinând mii de locuitori să se adăpostească în subsolurile blocului, în buncăre și în stațiile de metrou transformate în adăposturi antiatomice.

Locuitorii s-au adăpostit miercuri dimineață în stațiile de metrou, aducând cu ei saci de voiaj, saltele de dormit și pături, după ce armata a emis alerte pentru Kiev și alte părți ale țării.

„Întreg Kievul se află într-o stare de teamă. Astăzi am rămas blocați la serviciu și toată lumea – grupurile noastre de chat, șefii noștri – ne trimiteau mesaje să fim atenți.”, a povestit Iryna Rybalchenko, care lucrează la o bancă.

Pentru a preveni prăbușirea totală a rețelei electrice grav avariate de loviturile anterioare, autoritățile au aplicat întreruperi programate de energie, cufundând mai multe cartiere din Kiev într-un întuneric total la scurt timp după discursul prezidențial.

„Rachetă balistică îndreptându-se spre Kiev”, au scris Forțele aeriene din Ucraina pe Telegram.

De asemenea, acestea au avertizat că o rachetă balistică se îndrepta spre Zaporijia, în sud-est.

Canalele de monitorizare militară au raportat că valul de atacuri combină rachete de croazieră, rachete balistice și noi modele de drone de atac cu propulsie jet, caracterizate printr-o viteză de deplasare mult mai ridicată.

„Cel puțin șase rachete balistice au lovit tocmai Kievul, existând rapoarte inițiale privind lovituri directe asupra substației Trypillya.”, a transmis canalul de monitorizare Open Source Intel, pe X.

Cel puțin două persoane au fost ucise în atacul masiv al Rusiei asupra Kievului, de pe 7 octombrie, ziua în care Vladimir Putin își sărbătorește cea de-a 74 aniversare, relatează Kyiv Independent.

„Rachetele cad una după alta. Cel puțin 10-12 explozii, din câte pot număra. E destul de zgomotos în centrul orașului”, a povestit jurnalistul Tim Zadorozhnyy de la Kyiv Independent.

În regiunea nord-estică din Sumi, atacurile cu drone rusești au ucis doi bărbați și au rănit zeci de persoane, a declarat Poliția Națională a Ucrainei.

Un petrolier rusesc, parte a „flotei-fantomă”, distrus lângă Soci

Un atac executat de Ucraina marți seară, 6 octombrie, a lovit un petrolier în largul coastelor sudice ale Rusiei, provocând un incendiu de proporții și ridicând un nor gros de fum negru deasupra stațiunii Soci, relatează AFP.

Reprezentanții Ministerului rus al Transporturilor au confirmat că o navă sub pavilion liberian a fost vizată de drone navale, precizând că „petrolul brut arde în aer liber în apele Mării Negre”.

Pompierii ruși nu au putut interveni, însă echipajul format din 23 de cetățeni indieni a fost salvat, au mai transmis autoritățile ruse.

Canalele rusești de Telegram au declarat că nava în cauză ar putea fi petrolierul Aframax Rea, sub pavilionul Liberiei. Furnizorul online de date privind traficul maritim MarineTraffic a localizat ultima dată nava acum 23 de ore pe Marea Neagră, în apropierea graniței dintre Rusia și Georgia, relatează Kyiv Independent.

Acest petrolier de mare tonaj se află pe lista sancțiunilor impuse pe 12 februarie pentru „flota fantomă” a Rusiei.

Ucraina susține că atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești sunt un răspuns la bombardamentele efectuate de Moscova asupra teritoriului său.

Pe rețelele de socializare, au apărut imagini cu orașul-stațiune Soci acoperit de fum negru. Accesul pe faleză și plaje a fost restricționat, a anunțat primarul orașului. Soci se află la 650-700 de kilometri de granița cu Ucraina și a fost din ce în ce mai atacat în ultimul an.

Tensiunile pe Marea Neagră continuă să escaladeze, ambele părți vizând intensiv transportul comercial încă din 2022.

Recent, atacurile rusești au vizat cargouri cu cereale ucrainene aflate în apele din apropierea României, relatează libertarea.ro.