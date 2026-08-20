Kremlinul a venit cu o reacție la apelul fostului ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, care a cerut organizarea de alegeri pe timp de război, aşa cum şi Moscova a cerut la un moment dat ca o condiţie de a negocia pacea cu Kievul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că este necesară organizarea de alegeri în Ucraina şi că, în lipsa unui astfel de scrutin, Volodimir Zelenski nu dispune de legitimitatea necesară pentru a negocia direct cu Rusia.

„Regimul de la Kiev şi această arenă cvasi-politică a regimului de la Kiev sunt extrem de eterogene. Putem observa că mulţi dintre cei de acolo încearcă, în mod firesc, să profite de situaţia de criză. Unii invocă democraţia şi normele democratice. Alţii nici măcar nu încearcă să facă acest lucru. Dar, de jure, situaţia este exact aşa cum a afirmat în repetate rânduri preşedintele Putin”, a comentat Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Fostul ministru al apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat marţi că sunt necesare alegeri, întrucât Kievul se confruntă cu o „criză sistemică de guvernare” generată de corupţie, acest apel fiind ⁠cea mai mare provocare internă cu care se confruntă preşedintele Volodimir Zelenski de la începutul conflictului pe scară largă.

Guvernul Ucrainei susţine de mult timp că nu poate organiza alegeri atât timp cât se află sub legea marţială şi îşi apără teritoriul.

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