La câteva ore după ce președintele ucrainean a cerut pace de la tribuna ONU, Kievul a fost lovit cu rachete balistice. Două persoane au murit, iar cel puțin opt au fost rănite, în urma atacului asupra capitalei ucrainene. Și Odesa a fost ținta unui atac masiv, în urma căruia au fost avariate instituții medicale și de învățământ, locuințe și un centru comercial. Două persoane au fost rănite în regiune. În total, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproape 300 de drone și rachete.

Flăcările au izbucnit chiar în apropierea ferestrelor unei clădiri din Odesa. Imaginile au surprins momentul unei explozii, urmat de un incendiu puternic. Atacul a afectat mai multe obiective civile din oraș și din regiune. În oraș, una dintre lovituri a avariat o instituție medicală. Acoperișul și o parte din ultimul etaj au fost afectate, iar ferestrele unei școli și ale mai multor locuințe au fost sparte.

În regiune, un centru comercial care fusese atacat și anterior a fost cuprins din nou de flăcări. Un alt incendiu a izbucnit după lovirea unei case cu două etaje.

În timp ce Odesa era atacată cu drone, Kievul a fost țintit cu rachete balistice. În mai multe cartiere ale capitalei s-au auzit explozii.

În cartierul PoDIL, fragmentele unei rachete au căzut în apropierea unei maternități. Mai multe mașini dintr-o parcare au luat foc, iar o persoană a fost găsită moartă la fața locului.

Ferestrele maternității au fost sparte, iar o parte din fațadă a fost deteriorată. Potrivit autorităților, în interiorul instituției medicale nu au fost înregistrate victime. În cartierul Dnipro, fragmentele au căzut în curțile unor case particulare. O locuință a fost parțial distrusă, iar în alte zone au fost avariate o clădire administrativă și alte imobile.

În cartierul DARnîția, resturile unei rachete au căzut pe o stradă și au provocat un incendiu. Mai multe automobile au fost distruse sau avariate. Atacul asupra Kievului a avut loc în mai multe valuri, iar autoritățile au raportat că ținta a fost lovită cu rachete balistice. Volodimir Zelenski a spus că atacul a avut loc în timp ce discuta cu congresmenii americani despre sancțiuni împotriva Rusiei și despre sprijinul militar pentru Ucraina. Atacurile nu s-au limitat însă la cele două mari orașe. În regiunea Harikov, o fermă din a fost lovită în această dimineață. Atacul s-a soldat cu șase morți și 12 răniți, potrivit celor mai recente date ale autorităților regionale.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat, noaptea trecută, 282 de drone de atac, inclusiv Shahed și Gerbera, precum și 8 rachete, printre ele și balistice. Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a doborât aproape toate țintele.