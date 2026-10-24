Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, ar fi obținut o încetare a focului între Rusia și Ucraina, pentru orașul Oleșki. Localitatea, aflată de patru ani sub ocupație rusă, se confruntă cu o situație umanitară critică. Armistițiul va permite evacuarea civililor și livrarea ajutoarelor umanitare. Între timp, vicepreședintele Parlamentului European a intrat în greva foamei, în semn de solidaritate cu locuitorii din Oleșki.

Potrivit Casei Albe, Rusia și Ucraina au convenit să suspende temporar toate acțiunile militare în orașul Oleșki, aflat pe malul ocupat de ruși al râului Nipru. Astfel, pot avea acces ajutoarele umanitare și pot fi evacuați civilii, printr-un coridor securizat. Acordul va intra în vigoare pe 29 octombrie.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Ceea ce a vrut să facă aici a fost să salveze copii, acesta este obiectivul ei. Și ambele părți cooperează cu ea. Așadar, face o treabă foarte bună.”

În Oleșki, localitate aflată sub ocupație rusă, mai trăiesc aproximativ 2.000 de oameni, inclusiv copii. Aceștia duc lipsă de hrană și medicamente, iar cei care încearcă să fugă riscă să fie vânați și uciși de militarii ruși.

„Dacă nu scăpăm până la iarnă va fi îngrozitor aici, oamenii vor muri de frig și foame.

- Pot să te întreb ceva? Am auzit că situația este atât de gravă că oamenii au ajuns să mănânce iarbă fiartă? E adevărat?

- Da! Mâncăm o iarbă care se cheamă portulacă. Oameni și câini mâncăm această plantă fiartă. Avem nevoie să fim eliberați, să ni se asigure tot ce ne trebuie, să scăpăm în sfârșit de aceste gunoaie.”

Potrivit primei doamne a Statelor Unite, locuitorii care doresc să fie evacuați vor beneficia de sprijin coordonat și de transport. „Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina", a precizat Melania Trump. Vicepreședintele Parlamentului European a intrat în greva foamei în semn de solidaritate cu locuitorii din Oleșki, pentru a atrage atenția asupra crizei umanitare din oraș. Între timp, mai mulți eurodeputați au organizat o acțiune de susținere a localnicilor. Aceștia cer deschiderea unor coridoare sigure pentru evacuarea civililor și livrarea de alimente și apă.