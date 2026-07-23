Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, spune că nu va accepta nicio altă funcție în stat în afară de cea pe care a deținut-o până acum. Declarația vine după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că i-a propus mai multe posturi în Guvern, inclusiv cel de vicepremier pentru inovații militare.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că i-a propus fostului ministru Mihailo Fedorov mai multe funcții, ultima fiind cea de vicepremier pentru inovații militare.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Cu siguranță îl consider pe Mihailo parte a echipei. I-am propus mai multe funcții – fără a intra în detaliile tuturor întâlnirilor noastre, ultima a fost cea de viceprim-ministru al Ucrainei pentru inovații militare. Acest lucru este esențial, deoarece este nevoie de coordonare în domeniul inovațiilor.”

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihail Fedorov, comentând funcțiile care i-au fost propuse de președinte, a declarat că nu va accepta niciun alt rol în afară de cel de șef al Ministerului Apărării. El a precizat că nu este interesat de un titlu sau de statut, ci de posibilitatea de a avea un impact real asupra războiului.

Pe 15 iulie, ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov a fost demis. Acest lucru a stârnit proteste: timp de șase zile, oamenii au cerut repunerea în funcție a lui Fedorov și demiterea lui Sârski.

Pe 21 iulie, Zelenski l-a demis pe Sârski din funcția de comandant șef al armatei.