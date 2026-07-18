Protestele în sprijinul lui Mihailo Fedorov iau amploare în Ucraina. La Kiev și în alte orașe, manifestațiile de astăzi au fost mai ample decât cele din primele două zile. Protestatarii continuă să ceară revenirea lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării și cer demisia comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrski.

Mii de oameni s-au adunat în centrul Kievului, dar și la Lvov, Odesa, Nikolaev și în alte orașe ale Ucrainei. Participanții au venit cu pancarte din carton și au organizat noi manifestații în sprijinul lui Mihailo Fedorov și împotriva comandantului-șef al armatei.

„O singură Ucraină, liberă și unită!”

Astăzi oamenii au protestat în apropierea Biroului Președintelui.

„Slujitorul Poporului, ieși la popor!”

Potrivit deputatului ucrainean Iaroslav Jelezniak, la Kiev s-au adunat mai mulți manifestanți decât în zilele precedente. Participanții susțin că Fedorov a modernizat Ministerul Apărării, a accelerat producția de drone și a reformat sistemul de achiziții militare. Ei consideră că înlăturarea acestuia pune în pericol reformele începute în timpul războiului.

„Prima condiție este numirea unui ministru al Apărării al Ucrainei, deoarece Ucraina nu își poate permite, în timpul războiului, să rămână fără ministru al Apărării. A doua condiție este ca candidatura să fie înaintată chiar de Fedorov.”

La proteste au participat și militari, dar și veterani ai armatei ucrainene, care și-au exprimat sprijinul pentru fostul ministru al Apărării.

Volodimir Zelenski a explicat că între Mihailo Fedorov și comandantul-șef Oleksandr Sîrski existau divergențe profunde privind conducerea armatei și a făcut apel la unitate. În locul lui Fedorov, șeful statului l-a propus pentru funcția de ministru al Apărării pe generalul-maior Ievghen Khmara, care asigură în prezent interimatul până la aprobarea candidaturii de către Parlament. Consilierul prezidențial pentru comunicare a declarat însă că Mihailo Fedorov va rămâne în echipa lui Volodimir Zelenski.