Mihailo Fedorov, demis recent de la conducerea Ministerului ucrainean al apărării, a cerut organizarea de alegeri pe timp de război, într-un mesaj public marți seară.

Este principala provocare internă cu care se confruntă președintele ucrainean Volodimir Zelenski de când a izbucnit războiul cu Rusia, în februarie 2022, remarcă Reuters.

Într-un mesaj video postat în această seară pe YouTube, Fedorov a reclamat că Ucraina se confruntă cu „o criză sistemică a guvernării”.și are nevoie de alegeri, prima solicitare de acest gen care vine de la o figură politică importantă.

„Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”, a declarat Fedorov. „Trebuie să găsim un mecanism legal, sigur și realist care va permite Ucrainei să își reînnoiască procesul democratic complet chiar și în condițiile unui război lung”, a adăugat fostul ministru al apărării.

Legislația ucraineană în vigoare interzice organizarea de alegeri pe timp de război.

„Vechiul sistem trăiește prea des după propriile reguli. Se protejează singur. Se teme de schimbare”, a mai spus el.

Fără a da nume, Fedorov a criticat corupția din rândul oficialilor, despre care a spus că a afectat efortul de război al Ucrainei. Fostul ministru declara recent că este de părere că reforma sa privind procedurile de achiziții publice ale Ministerului apărării, responsabil pentru achiziționarea de echipamente în valoare de miliarde de dolari, a contribuit la demiterea sa, scrie hotnews.ro

Demiterea lui a provocat proteste de stradă

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost multă vreme un aliat al președintelui Zelenski, însă a fost demis în iulie, la doar șase luni de la numire, în ciuda susținerii publice de care se bucura. Înlăturarea lui din funcție a produs proteste de stradă în Ucraina.

Acesta era ultimul om care a deținut funcții în toate guvernele lui Zelenski și era cotat cu al doilea cel mai ridicat nivel net de încredere dintre personalitățile politice incluse într-un sondaj realizat în luna iunie de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, potrivit Kyiv Independent.

Susținătorii săi au invocat rolul în intensificarea achizițiilor de drone și o intervenție crucială menită să întrerupă accesul unităților ruse la serviciile de internet Starlink.

Zelenski nu a oferit un motiv specific pentru decizia de a-l demite, dar le-a spus reporterilor că se așteaptă la „o mai mare unitate” între Ministerul Apărării și liderii militari.