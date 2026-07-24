Companiile de transport maritim au suspendat serviciile către mai multe porturi ucrainene de la Marea Neagră, după intensificarea atacurilor rusești asupra regiunii Odesa. Măsura afectează una dintre cele mai importante rute pentru exporturile de cereale ale Ucrainei și a dus la creșterea prețurilor internaționale la grâu.

Companiile maritime Maersk și Hapag-Lloyd au anunțat suspendarea operațiunilor în portul Cernomorsk, unul dintre cele mai importante terminale maritime ale Ucrainei.

Reprezentanții Hapag-Lloyd au precizat că atacurile recente cu rachete și drone din regiunea Odesa au crescut semnificativ riscurile operaționale și de securitate, scrie digi24.ro.

Potrivit datelor de monitorizare maritimă, joi dimineață nicio navă comercială nu a intrat într-un port ucrainean de la Marea Neagră.

Ucraina avertizează asupra riscurilor pentru securitatea alimentară

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat că nicio navă nu a utilizat coridorul maritim ucrainean de la Marea Neagră într-una dintre zilele recente, chiar în perioada de recoltare.

Oficialul ucrainean a avertizat că atacurile asupra infrastructurii portuare reprezintă o amenințare pentru securitatea alimentară globală și a anunțat că Kievul a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU.

Ucraina asigură o parte importantă din exporturile agricole mondiale

Ucraina este unul dintre marii exportatori mondiali de porumb, grâu, rapiță, semințe de floarea-soarelui și ulei vegetal. Aproximativ 90% dintre exporturile sale de mărfuri sunt transportate prin porturile de la Marea Neagră din zona Odesa.

Împreună, Rusia și Ucraina asigură aproximativ 30% din aprovizionarea mondială cu grâu, iar blocarea rutelor maritime stârnește îngrijorări pe piețele internaționale.

Deși transporturile maritime au fost afectate, piața ucraineană continuă să fie aprovizionată prin rute terestre care traversează Polonia și România.

Atacurile asupra porturilor s-au intensificat

Rusia a atacat în mod repetat regiunea Odesa, însă în ultimele zile loviturile au vizat tot mai des porturi, terminale de cereale și ulei de floarea-soarelui, dar și nave comerciale.

Un broker maritim din Odesa a declarat că situația actuală este cea mai gravă din mai 2022, însă unele nave mai mici pot fi redirecționate prin porturile de pe Dunăre.

Recent, un atac rusesc asupra unei nave de marfă în largul coastelor Odesei s-a soldat cu moartea a 10 persoane, printre care patru membri ai echipajului de origine indiană.

Între timp, Ucraina a intensificat atacurile asupra unor nave din Marea Azov și asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, formată din petroliere care ar încălca sancțiunile internaționale.