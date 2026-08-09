Nicio rachetă balistică lansată noaptea trecută asupra regiunii Odesa nu a fost interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană. Autoritățile de la Kiev nu au oferit deocamdată explicații pentru acest lucru. Experții au spus însă de mai multe ori că rachetele balistice sunt foarte greu de doborât, iar cele mai eficiente împotriva lor sunt sistemele Patriot. Ucraina se confruntă însă cu un deficit uriaș de astfel de interceptoare. O spune chiar Volodimir Zelenski, care a precizat că Statele Unite vor livra lunar rachete pentru aceste sisteme, dar că țara sa are nevoie de mult mai multe.

Aflat în Serbia, Zelenski a spus că Ucraina caută soluții pentru a-și consolida apărarea antiaeriană, dar că pentru rachetele capabile să intercepteze ținte balistice există foarte puține surse de aprovizionare. Președintele ucrainean a arătat că principala dificultate este legată de producția acestor arme, concentrată în Statele Unite.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „În ce direcţii se poate rezolva această problemă? În primul rând, cine dispune de sisteme antibalistice? Producătorul, adică SUA. Pot aceştia să ne ajute? Lucrăm la asta. Ne vor aloca rachete în fiecare lună? Da, avem un acord în acest sens. Sunt suficiente aceste rachete? În 2026, am vorbit deja despre asta numărul acestor rachete va scădea în 2026.”

Anterior, Ucraina şi SUA au convenit deja asupra furnizării de rachete de interceptare pentru sistemul Patriot, însă detaliile privind programul lunar regulat de livrări nu au fost făcute publice. În paralel, Ucraina încearcă să-și construiască propriul arsenal de rachete, inclusiv arme balistice. Zelenski spune că dezvoltarea lor este una dintre prioritățile industriei de apărare, chiar dacă multe state din Occident nu vor ca Ucraina să dețină o astfel de armă.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „În lume nu sunt prea mulți oameni și companii care își doresc un asemenea concurent. Înțelegeți ce înseamnă dezvoltarea capacității balistice în Ucraina? Ce înseamnă să ai propria rachetă balistică sau propriul sistem antirachetă? Pe continentul european, deocamdată nu există un sistem propriu de apărare antiaeriană capabil să doboare rachete balistice. Sunt companii puternice (n.red.- care produc interceptoare), două sau trei pe întregul continent european, iar acum apare Ucraina.”

Printre companiile implicate în acest program este Fire Point, care dezvoltă arme cu rază lungă de acțiune. Compania lucrează, potrivit lui Zelenski, atât la arme balistice, cât și la tehnologii pentru interceptarea rachetelor balistice. Președintele ucrainean nu a oferit însă detalii despre caracteristicile noii arme sau despre capacitatea sa de producție. Iar nevoia de astfel de arme este tot mai mare. Numai în această săptămână, Rusia a lansat asupra Ucrainei 61 de rachete de diferite tipuri, dintre care 56 au avut traiectorie balistică. Rachetele balistice sunt printre cele mai dificile ținte pentru apărarea antiaeriană, din cauza vitezei foarte mari și a timpului scurt de reacție.