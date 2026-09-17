Noapte de coșmar în Ucraina. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra mai multor regiuni, iar principalele ținte au fost Kievul, Odesa și Zaporijjea. În capitală, mai multe clădiri au fost avariate și cel puțin 18 oameni au fost răniți, în timp ce la Odesa un bloc de 19 etaje a fost lovit, iar șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. La Zaporijjea, rachetele au lovit obiective industriale, provocând distrugeri și un incendiu.

Forțele ruse au atacat din nou Odesa în noaptea trecută. O rachetă ghidată a lovit un bloc de locuințe cu 19 etaje puțin după miezul nopții, provocând un incendiu la etajele superioare.

În urma exploziei, apartamentele de la trei niveluri au fost grav avariate, iar cel puțin trei oameni, printre care și un copil de trei ani, au fost răniți.

Armata rusă a lovit și o altă zonă rezidențială din oraș, unde mai multe case individuale au fost distruse.

În imagini au fost surpins momentul cum este doborîtă o dronă la Odesa.

Tot în regiunea Odesa a fost atacat trenul care se duce spre Dnipro.

Noaptea trecută Rusia a lansat rachete și asupra Kievului. În urma atacului au fost răniți cel puțin 16 oameni, iar în mai multe cartiere s-au înregistrat pagube.

Un depozit din Kiev în care era păstrată recuzita studioului ucrainean „Квартал 95” fondat în 2003 de Volodimir Zelenski, a fost distrus în urma unui atac cu drone. Potrivit reprezentanților studioului, au ars decoruri, costume și alte obiecte.

Un depozit al Fundației Olena Zelenski din Kiev a fost distrus în urma atacului rusesc cu drone din această dimineață. Informația a fost anunțată de prima doamnă a Ucrainei, pe Instagram. În depozit erau păstrate generatoare, laptopuri, tablete și echipamente medicale, destinate copiilor, familiilor, școlilor și spitalelor.

Iar orașul Zaporojie a fost ținta unor atacuri cu rachete balistice. S-au înregistrat lovituri asupra unor obiective industriale. Potrivit guvernatorului trei persoane au fost rănite.

Între timp o zonă a unui aerodrom militar din Rostov ar fi fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac al Ucrrainei. Pe acest aerodrom este dislocat Regimentul 30 separat de aviație mixtă de transport al armatei ruse.

Aviația rusă ar fi pierdut un avion An-12, două avioane An-26 și trei elicoptere, în urma atacului ucrainean. Președintele Volodimir Zelenski a distribuit imagini video despre care susține că surprind operațiunea. Potrivit autorităților ucrainene, atacul a fost desfășurat de Serviciul de Securitate al Ucrainei.