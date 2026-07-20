Ucraina a alansat un nou atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova. Autoritățile ruse susțin că peste 400 de drone au fost lansate în timpul nopții spre capitală și împrejurimi. Mai multe incendii au izbucnit la un depozit de petrol, un centru logistic și un nou depozit al retailerului Wildberries.Două persoane au fost rănite.

Canalele rusești de Telegram au publicat imagini cu un nor dens de fum deasupra orașului Podolsk, situat la aproximativ 40 de kilometri sud de Kremlin,unde ar fi fost lovit un depozit de petrol.

Un alt incendiu a fost semnalat la un depozit al celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries.

Totodată, în Domodedovo, un bloc de locuințe a fost cuprins de flăcări în urma unui presupus atac cu drone. Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, peste 400 de drone ucrainene au fost lansate spre regiunea Moscova, iar 85 dintre acestea ar fi fost doborâte înainte de a ajunge în capitală. Kievul nu a comentat, deocamdată, informațiile. La rîndul lor forțele rusești au atacat un cartier rezidențial din Zaporijie cu bombe aeriene ghidate, soldate cu victime și răniți.

În unul din locurile lovite, într-un bloc, au fost distruse apartamentele de la etajele trei până la cinci. În alte locuri, au fost avariate geamurile unui bloc de locuințe și un terminal al unui operator logistic. 45 de persoane au fost rănite, printre care 8 copii. Salvatorii au scos trupul unui copil de sub dărâmături.

Forțele de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei au lovit, peste noapte, 7 nave din flota din umbră a Rusiei, 7 stații electrice și 6 sisteme de apărare aeriană.

Potrivit acestuia, 183 de nave din „flota din umbră” a Rusiei au fost lovite în cadrul operațiunii „MoLoChKa”. Între timp bilanțul victimelor atacului rusesc de ieri asupra unei nave civile, în apropiere de Odesa, a ajuns la 10 morți, potrivit Autorității Porturilor Maritime din Ucraina. Printre persoanele decedate se numără un ucrainean care ghida nava printr-o porțiune periculoasă a traseului. La bord se aflau 17 membri ai echipajului – cetățeni din Siria și India.