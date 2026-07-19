Rusia a lansat asupra Ucrainei cel mai mare atac cu rachete balistice de până acum. Ținta principală a fost Kievul. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, au fost folosite peste 40 de rachete de diferite tipuri. Zeci de clădiri au fost avariate sau distruse, iar incendii au izbucnit în mai multe cartiere. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite. La rândul său, Ucraina a lovit un depozit petrolier din regiunea Stavropol, stații electrice din Crimeea ocupată și mai multe nave ale flotei din umbră a Rusiei.

Zeci de rachete balistice au lovit Kievul în valuri succesive, timp de aproape cinci ore. Exploziile au zguduit aproape întreaga capitală. La primele ore ale dimineții, amploarea distrugerilor a devenit vizibilă.

Cartierul Lukianovka a fost printre cele mai afectate. Unda de șoc a spulberat geamurile clădirilor din zonă, a distrus pasajul subteran din apropierea stației de metrou și a acoperit străzile cu moloz și resturi de beton.

Lovituri au fost înregistrate și în alte 5 cartiere. Au fost avariate blocuri de locuințe, un cămin studențesc, un supermarket, clădiri de birouri și zeci de automobile. Sute de pompieri și salvatori au intervenit pentru stingerea incendiilor și căutarea victimelor.

Printre țintele atacului s-a numărat și unul dintre cele mai mari complexe logistice din regiunea Kiev. Două hale cu o suprafață totală de peste 100 de mii de metri pătrați au fost cuprinse de flăcări.

Ministerul rus al Apărării susține că acolo erau depozitate componente pentru producția de drone, însă autoritățile ucrainene nu au confirmat această informație. Atacurile au continuat și în alte regiuni ale Ucrainei.

La Zaporojie, rachetele rusești au lovit mai multe depozite, unde au izbucnit incendii de proporții.

Iar în apropiere de Harikov, trei oameni au murit și alți 20 au fost răniți după ce o rachetă a lovit terminalul unei companii poștale. Clădirea a fost grav avariată, iar incendiul provocat de explozie a fost vizibil de la kilometri distanță.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 40 de rachete de diferite tipuri și 125 de drone de atac. Ulterior, Forțele Aeriene ucrainene au precizat că au fost rachete balistice, inclusiv Iskander-M, Zircon și S-400 adaptate pentru lovituri la sol.

La rândul său, Ucraina a răspuns cu o nouă serie de lovituri asupra unor obiective strategice din Rusia. Zelenski a anunțat că dronele cu rază lungă de acțiune ale SBU au lovit trei baze petroliere și încă un obiectiv al industriei combustibililor din regiunea Stavropol. În Marea Neagră au fost lovite și trei petroliere din așa-numita flotă din umbră a Rusiei, folosită pentru transportul petrolului în pofida sancțiunilor occidentale.

Incendiile au izbucnit în mai multe rezervoare de combustibil, iar coloane uriașe de fum au fost vizibile de la kilometri distanță. Guvernatorul regiunii Stavropol a confirmat atacul și a anunțat instituirea stării de urgență locale.

Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că a lovit și trei petroliere ale flotei din umbră, folosite de Moscova pentru exportul petrolului și ocolirea sancțiunilor internaționale. Comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert Brovdi, supranumit „Maghiar”, susține că atacurile au scos din funcțiune aproximativ 75 la sută din capacitatea feribotului Kerci, folosit de armata rusă pentru aprovizionarea Crimeei ocupate.