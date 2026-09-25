Clădiri rezidențiale, spitale și alte obiective civile au fost bombardate în Ucraina, într-un nou atac rusesc cu aproape 300 de drone. La Kiev, un bloc de 16 etaje a fost lovit direct, iar un copil de 14 ani a murit. Iar la Zaporojie două unități medicale au fost grav avariate, în timp ce la Odesa au fost distruse depozite și un terminal poștal. O femeie și-a pierdut viața. În aceeași noapte, drone ucrainene au lovit mai multe regiuni din Rusia, unde au fost raportate pagube la rafinării și întreprinderi din industria de apărare.

La Kiev, un bloc de locuințe a fost lovit direct de o dronă rusească. Ținta a fost o clădire cu 16 etaje. Un băiat de 14 ani a murit, iar cel puțin șapte locatari au fost răniți.

Imaginile surprinse după atac arată fațada blocului distrusă, ferestre sparte și apartamente cuprinse de flăcări.

„Arde un apartament.”

Pompierii au reușit să scoată de sub dărâmături și un pisoi cenușiu.

Explozii și incendii au fost raportate și în cartierele Solomianski și Podolski. Iar imaginile de după atac arată inclusiv clădirea Curții Supreme de Justiție avariată.

La Odesa, o femeie a murit după atac. Au fost lovite clădiri rezidențiale, depozite și un terminal poștal.

Iar la Zaporojie au fost avariate două unități medicale. Într-unul dintre spitale a izbucnit un incendiu, iar pacienții au fost evacuați. Atacul asupra Ucrainei a fost unul de amploare. Forțele aeriene spun că Rusia a lansat 295 de drone de diferite tipuri. Pe de altă parte, noaptea trecută, drone ucrainene au atacat mai multe regiuni din Rusia. Au fost raportate lovituri asupra unor obiective industriale, inclusiv întreprinderi din industria de apărare și rafinării. În regiunea Ulianovsk, ținta a fost uzina „Iskra”, parte a concernului „Almaz-Antey”. Întreprinderea produce componente electronice și echipamente folosite inclusiv în industria de apărare.

La Perm, dronele ucrainene au lovit una dintre marile rafinării ale Rusiei. A izbucnit un incendiu, iar un bărbat a murit după ce a fost rănit de fragmente.

În regiunea Rostov, a fost avariat și combinatul petrolier. Compania și-a oprit temporar activitatea, potrivit guvernatorului regiunii. Ministerul rus al Apărării susține că, în total, în cursul nopții, apărarea antiaeriană a interceptat 592 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, Crimeei și Mării Negre.