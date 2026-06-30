Ucraina a lansat un atac masiv cu zeci de drone asupra Moscovei. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat într-un mesaj publicat pe rețelele sociale loviturile. La rândul său rușii a bombardat azi noapte și azi toată ziua orașele ucrainene. Sunt morți și răniți.

Astăzi rușii au lovit Sumî cu bombe aeriene. Cele mai mari distrugeri au avut loc la o instalație de infrastructură. 11 persoane au fost rănite. O femeie a fost prinsă de plăci mari de beton.

Și pe parcursul nopții rușii au lovit infrastructura orașului Sumî, fiind înregistrate mai multe incendii în urma atacului.

În Zaporojie 6 persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone. Acesta este momentul impactului.

O clădire cu două etaje și 5 mașini au fost avariate de unda de șoc.

Moscova, a fost ținta unui atac cu drone de amploare, care a început în jurul orei 4 dimineața. Acesta este momentul în care o dronă a lovit o casă privată din regiunea Moscovei, ucigând un bebeluș de șase luni.

Ca de obicei, autoritățile ruse nu au dezvăluit câte dintre dronele care se îndreptau spre Moscova și-au atins țintele, precizând doar că sistemele de apărare aeriană au doborât cel puțin 50 de drone. Pe Telegram au fost publicate videoclipuri în care se vedeau drone zburând deasupra Moscovei.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat atacul asupra Rusiei și a declarat că Ucraina continuă să pună în aplicare planul de lovituri la distanță, cu scopul de a îngreuna operațiunile militare ale Rusiei și ocuparea teritoriilor ucrainene. Liderul de la Kiev a mai spus că sunt pregătite și alte acțiuni împotriva instalațiilor care suțin războiul.