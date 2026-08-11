Noapte de foc în Ucraina, dar și în Rusia. Moscova a lansat un nou atac masiv asupra mai multor orașe ucrainene, cu rachete balistice, inclusiv Zircon, și bombe aeriene ghidate. Regiunea Zaporojie a fost cea mai grav lovită – șase oameni au murit și 20 au fost răniți. În același timp, Ucraina și-a intensificat atacurile în adâncul teritoriului rus, lovind inclusiv obiective industriale și logistice, iar un depozit al gigantului comercial Wildberries din regiunea Voronej a fost cuprins de flăcări.

În Zaporojie, exploziile au început în timpul nopții. Forțele ruse au folosit rachete balistice și bombe aeriene ghidate, iar atacul a continuat în mai multe valuri. Potrivit autorităților locale, șase persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite. Au fost avariate blocuri de locuințe și alte clădiri, iar în urma loviturilor au izbucnit incendii.

La Kiev, locuitorii au fost avertizați despre un atac cu rachete balistice și îndemnați să rămână în adăposturi. Exploziile au provocat incendii în mai multe zone, iar o persoană a fost rănită. Printre obiectivele afectate s-a numărat și teritoriul unui spital pentru copii. Au fost avariate ferestrele și o conductă de gaz, însă copiii și personalul medical se aflau în adăpost și nu au fost răniți.

Forțele ucrainene spun că Rusia a lansat în timpul nopții aproximativ 120 de drone, pe lângă rachetele balistice și cele de tip Zircon. Moscova susține însă că a vizat obiective militare și logistice, inclusiv centre despre care afirmă că ar fi folosite pentru producerea sau depozitarea echipamentelor militare. În paralel, Ucraina a atacat ținte aflate la sute de kilometri de front. În regiunea Voronej, un centru logistic al companiei Wildberries a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone.

Potrivit autorităților ruse, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Compania a anunțat evacuarea angajaților din mai multe facilități logistice.

„E din ce, în ce mai rău. Arde destul de tare."

Atacurile asupra infrastructurii Wildberries fac parte dintr-o campanie ucraineană tot mai intensă împotriva unor obiective din interiorul Rusiei. Din 18 iulie, au fost raportate peste 20 de atacuri asupra unor depozite ale companiei.

În același timp, Ucraina a revendicat lovituri asupra unor obiective militare și energetice din Rusia. Moscova afirmă că a interceptat sute de drone ucrainene în mai multe regiuni.

Noile atacuri au loc într-un moment în care Rusia își intensifică folosirea rachetelor balistice împotriva orașelor ucrainene, iar Kievul avertizează că are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și interceptoare.