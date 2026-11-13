Atacurile rusești continuă să facă victime în Ucraina. Cel puțin opt oameni au fost uciși, iar zeci au fost răniți în mai multe regiuni ale țării, după bombardamente și lovituri cu drone asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile. Printre cele mai afectate sunt Odesa și Zaporojie, unde au murit inclusiv civili surprinși de explozii și prăbușiri.

Imagini greu de privit la Odesa. O femeie a fost ucisă de o explozie produsă azi dimineață, iar soțul ei s-a prăbușit lângă trupul neînsuflețit.

Drona rusească s-a prăbușit pe carosabil, în timp ce pe stradă se aflau zeci de automobile. În urma exploziei, mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări, iar altele au fost avariate. Alte bucăți din aparatul de zbor au căzut peste gospodării, care au luat foc.

La Kiev, o dronă rusească a lovit Institutul de Traumatologie și Ortopedie. În clădire a izbucnit un incendiu, iar o parte din etajul doi s-a prăbușit. Personalul medical a fost nevoit să evacueze pacienții, în timp ce salvatorii au intervenit pentru a scoate oamenii din încăperile avariate.

Imaginile din interior surprind saloane și cabinete medicale devastate. Unitatea medicală a fost grav afectată, inclusiv spațiile în care erau tratați pacienții.

În Zaporojie, atacul rusesc a ucis un adolescent de 17 ani. Explozia a distrus două case particulare, iar suflul acesteia a avariat și locuințele din apropiere. Sub ruine au rămas prinși mai mulți oameni. Salvatorii au ajuns cu greu la ei. Într-un final, patru persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături. Printre ele se afla și un băiat de zece ani.

Bombardamentele rusești au vizat și orașul Vinnița. Exploziile au avariat case, blocuri de locuit și o grădiniță.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în cursul nopții 117 drone, dintre care 63 erau de tip reactiv. Apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat cica 70 la sută dintre acestea.