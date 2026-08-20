Cel puțin opt persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi la Kiev și încă una în regiunea din jurul capitalei ucrainene în urma loviturilor aeriene rusești, au declarat joi dimineață autoritățile locale, citate de AFP.

Opt oameni au fost uciși și alte 33 au fost răniți în timpul atacului rusesc de peste noapte, potrivit primarul Kievului, Vitali Klitschko.

În districtul Brovary, din împrejurimile Kievului, o persoană a fost, de asemenea, ucisă, potrivit șefului administrației locale, Timour Tkatchenko.

„La ora 03:20, au fost semnalate consecințe ale atacului inamic în peste 12 locații din districtele Darnytskyi, Sviatoshynskyi și Solomianskyi ale orașului. Au fost avariate clădiri de locuințe, o unitate medicală și o instituție de învățământ. Au izbucnit incendii în depozite care acoperă o suprafață semnificativă”, a precizat, de asemenea, administrația militară în comunicatul său.

„În districtul Solomianskyi, etajele superioare ale unui bloc de locuințe cu nouă etaje s-au prăbușit și a izbucnit un incendiu. La o altă adresă, mai multe persoane sunt blocate în interiorul unui bloc de locuințe”, a precizat, la rândul său, primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Atac Kiev/ Facebook

Atac Kiev/ Facebook

Atac Kiev/ Facebook

De asemenea, forțele aeriene ucrainene au anunțat în cursul nopții că mai multe rachete au pătruns în spațiul aerian al țării dinspre nord și nord-est, în regiunile Poltava și Harkov.

Au fost atacate și alte regiuni ucrainene, iar Polonia a desfășurat operațiuni preventive de aviație militară pentru a-și proteja spațiul aerian în contextul loviturilor rusești asupra Ucrainei, a anunțat armata poloneză într-o postare pe X.

La mai bine de patru ani de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, atacurile s-au intensificat de ambele părți ale frontului, provocând un număr tot mai mare de victime civile, scrie hotnews.ro