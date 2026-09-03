Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, și-a anunțat demisia după dezvăluirile privind un contract de 70 de milioane de euro pentru obuze destinate Ucrainei.

Muniția, cumpărată printr-o companie care nu mai vânduse anterior nici măcar un singur obuz, a ajuns cu întârziere, iar un transport primit în 2025 a fost considerat defect și inutil, scrie Kiev Independent.

Pevkur a anunțat, miercuri, că renunță la funcție, după ce Oficiul Național de Audit al Estoniei a criticat modul în care Ministerul Apărării a gestionat achizițiile militare.

„Un lider trebuie să aibă puterea și curajul de a-și asuma responsabilitatea (...) chiar dacă ministrul nu numără șosete și cartușe și nu negociază contracte, observațiile Oficiului Național de Audit ridică problema responsabilității politice”, a transmis Pevkur.

„De aceea, trebuie să îmi asum astăzi responsabilitatea politică pentru întregul domeniu al apărării și să îi predau premierului ștafeta de ministru al Apărării”, a adăugat el.

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