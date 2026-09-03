Orașul Odesa a fost pentru a doua noapte consecutiv ținta principală a atacurilor rusești. Cel puțin 17 oameni au fost răniți, dntre care trei copii, după ce un bloc de locuințe a fost grav avariat, fiind lovit de drone. Alte atacuri rusești au provocat incendii în regiunile Kiev și Hmelnițki.

Imaginile surprinse după atac arată amploarea distrugerilor din Odesa, oraș care ieri a marcat 232 de ani de la fondare. Ferestrele mai multor apartamente au fost sparte. Și fațada blocului a fost grav distrusă. Fragmente de construcție au căzut în curtea blocului și peste mașinile parcate în apropiere.

În total, au fost afectate 20 de apartamente, situate la etajele superioare. Mai mulți oameni au fost răniți, printre aceștia sunt și trei copii.

Atacul asupra Odesei a făcut parte dintr-un val intens de lovituri. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, noaptea trecută armata rusă a lansat 174 de drone, inclusiv Shahed, iar principalele direcții au fost regiunile Odesa și Kiev. Apărarea antiaeriană a anunțat că a doborât sau a suprimat peste 80 la sută din numărul total de drone. Și regiunea Kiev a fost atacată. În raioanele Obuhiv și Borispil au izbucnit mai multe incendii după loviturile rusești. Au fost afectate locuințe, spații comerciale și obiective de infrastructură.

Explozii și incendii au fost raportate și în regiunea Hmelnițki. Potrivit autorităților locale, resturile unei drone doborâte au căzut peste teritoriul unei întreprinderi, unde au luat foc un camion și un spațiu de depozitare. În urma unui al doilea atac, a izbucnit un incendiu și la depozitul unei alte întreprinderi.