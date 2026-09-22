Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a fost întâmpinată cu flori la New York, unde a ajuns împreună cu președintele Volodimir Zelenski pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Zelenski a anunțat că are programate aproximativ 20 de întrevederi cu oficiali americani și europeni, membri ai Congresului SUA, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, oameni de afaceri și experți.

„Prioritatea Ucrainei este calea către pace și protejarea vieților oamenilor noștri”, a scris Volodimir Zelenski pe Facebook, după sosirea la New York.

Președintele ucrainean a anunțat că are programate aproximativ 20 de întrevederi cu oficiali americani și europeni, membri ai Congresului SUA, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, oameni de afaceri și experți. Discuțiile vor viza, între altele, eforturile pentru pace, securitatea Ucrainei și sprijinul internațional pentru țară.

Unul dintre obiectivele vizitei este semnarea unui nou acord privind dronele. Zelenski a precizat că delegația ucraineană va discuta și despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, precum și despre asigurarea finanțării necesare.

La New York va avea loc și summitul Platformei Internaționale Crimeea, la care sunt așteptați reprezentanți ai mai multor state la nivel înalt.

Ce are în agendă Olena Zelenska

Olena Zelenska are, la rândul său, mai multe evenimente programate în timpul vizitei. Prima doamnă a Ucrainei urmează să se întâlnească cu studenți și profesori ai Universității Columbia, dar și cu oameni de afaceri și filantropi americani.

Pe agenda delegației ucrainene se află și mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu soția premierului Marii Britanii și cu președintele Băncii Mondiale.