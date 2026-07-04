Președintele Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Moscovei privind capturarea orașului Kostiantînivka, ironizând că, dacă localitatea ar fi cu adevărat sub control rus, atunci Vladimir Putin „nu ar avea nicio problemă să se întâlnească cu el acolo” pentru a discuta încheierea războiului. Zelenski a calificat declarațiile Kremlinului drept propagandă.

„Desigur, acest lucru nu este adevărat – este pur și simplu încă o minciună rusească menită să genereze un anumit tip de știri”, a declarat Zelenski într-o convorbire din 4 iulie cu cancelarul german Friedrich Merz, scrie Kiev Independent.

„Dacă Kostiantînivka ar fi în prezent sub control rusesc, atunci, fără îndoială, Putin nu ar avea nicio problemă să se întâlnească cu mine acolo și să găsească soluții diplomatice pentru a pune în sfârșit capăt războiului”, a glumit președintele ucrainean.

Vorbind pentru Ukrainska Pravda, purtătorul de cuvânt al Statului Major, maiorul Andrii Kovalev, a declarat că unele grupuri de infanterie rusă au intrat în orașul aflat sub asediu, iar situația este dificilă, însă Kostiantînivka rămâne sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Trupele ucrainene continuă să dețină poziții pe anumite linii, apărând orașul și zonele sale periferice, în timp ce desfășoară operațiuni de contrasabotaj, a spus Kovalev.

Rusia a anunțat că a cucerit Kostiantînivka

Kremlinul a anunțat vineri cucerirea de către armata rusă a oraşului Kostiantînivka din estul Ucrainei, o poziţie fortificată a forţelor Kievului situată pe drumul care duce spre ultimele oraşe mari din Donbas. Potrivit lui Peskov, Vladimir Putin s-a deplasat la un punct de comandă al armatei ruse, unde a ascultat raportul Statului Major şi a mulţumit soldaţilor ruşi.

Totodată, Peskov a declarat că forţele ruse controlează acum şi întreaga regiune Luhansk din estul Ucrainei, una dintre cele două regiuni care alcătuiesc Donbasul, obiectivul declarat al Moscovei.

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