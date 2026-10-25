Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis 4 oameni și au provocat distrugeri în mai multe regiuni. La Harikov, un centru comercial a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit în repetate rânduri, iar la Vinnița, o dronă a lovit un bloc de locuințe, rănind șase oameni. În paralel, Ucraina a atacat regiunea rusă Belgorod, unde autoritățile locale anunță doi morți și 13 răniți, precum și pagube la mai multe clădiri.

Un incendiu de proporții a izbucnit la un centru comercial din Harikov, după ce acesta a fost lovit de cel puțin trei ori de forțele ruse. Salvatorii, medicii și angajații au fost nevoiți să se adăpostească în timpul atacurilor, iar exploziile ulterioare au alimentat flăcările și au provocat prăbușirea parțială a fațadei.

Într-un alt atac raportat în Harikov, au fost rănite patru persoane, dintre care trei salvatori. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au lovit și o întreprindere din oraș, iar în timpul intervenției pentru stingerea incendiului au fost lansate noi atacuri asupra echipelor de salvare. O autospecială de pompieri a fost complet distrusă.

La Vinnița, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe cu cinci etaje. Patru apartamente au fost complet distruse, iar mai multe automobile parcate în apropiere au fost avariate. A fost bombardat și un centru privat pentru vârstnici, de unde au fost evacuate 15 persoane.

Atacurile rusești au făcut victime și în regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit autorităților ucrainene, patru oameni au murit, iar alți 14 au fost răniți. Au fost avariate case, magazine, automobile și obiective de infrastructură.

În total, forțele aeriene ucrainene anunță că Rusia a lansat 153 de drone de diferite tipuri în cursul nopții.

În Rusia, un atac masiv cu drone ucrainene a vizat orașul Belgorod, aflat în apropierea frontierei. Autoritățile locale au anunțat doi morți și 13 răniți. Potrivit acestora, au fost avariate 30 de blocuri de locuințe, 35 de automobile, patru case, trei clădiri administrative, opt spații comerciale și trei instituții sociale.

Printre obiectivele afectate s-ar număra complexul comercial MegaGRINN, unul dintre cele mai mari centre comerciale și de divertisment din regiune. Acesta are o suprafață de aproximativ 163 de mii de metri pătrați și găzduiește peste 200 de magazine, restaurante și un cinematograf.

Incidente cu drone au fost raportate și în alte regiuni rusești. În regiunea Perm, un obiectiv industrial ar fi suferit pagube minore, fără ca activitatea să fie oprită. În regiunea Kursk, un obiectiv energetic a fost avariat, iar aproximativ 11 mii de consumatori au rămas fără electricitate. Au fost semnalate explozii și în regiunea Omsk.