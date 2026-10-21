Procurorii anticorupție au făcut miercuri percheziții la sediul Băncii Naționale a Ucrainei și la domiciliul unui angajat al instituției. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat într-un comunicat de presă că nimeni nu a fost reținut sau pus sub acuzare. De asemenea, nu a numit vreun suspect în acest dosar.

Biroul a precizat că nu vrea să dezvăluie mai multe detalii deoarece există o anchetă în curs de desfășurare, conform presei ucrainene. Procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliul șefului Băncii Naționale a Ucrainei, Andrei Pișni, au declarat surse politice pentru Ukrainska Pravda.

Nu este clar dacă Pișni este anchetat în acest dosar, notează și The Kyiv Independent. Banca Centrală a confirmat că NABU desfășoară o anchetă la sediul său, adăugând într-un comunicat că instituția continuă să funcționeze normal, scrie hotnews.ro.

Banca Națională, criticată după o anchetă de corupție

Banca Națională a Ucrainei a fost criticată pentru că nu a reușit să împiedice, în luna iunie, o plată în valoare de 150 de milioane de hrivne (3,4 milioane de dolari) prin intermediul băncii de stat Sense Bank, sumă care ar fi provenit din bani spălați, folosită pentru cauțiunea fostului ministru al Energiei și Justiției, Herman Halușchenko.

Fosta adjunctă a cabinetului președintelui Volodimir Zelenski, Irina Mudra, directorul general al Sense Bank, Oleksi Stupak, fostul președinte al consiliului de supraveghere al băncii, Mikola Hladișenko, și alți suspecți au fost puși sub acuzare în luna augst pentru spălare de bani în cazul cauțiunii lui Halușchenko prin intermediul Sense Bank.

Halușchenko este inculpat într-un dosar privind corupția din sectorul energetic, ancheta fiind mai amplă din mandatul lui Zelenski.

În luna august, publicația Hromadske relata că numele lui Kirilo Budanov, șeful cabinetului lui Zelenski, apare în interceptările făcute în dosar.

„Lăsați justiția să rezolve problema”, a spus el. „Știți, numele lui, apare în multe locuri”, a spus Budanov când a fost întrebat despre presupusele înregistrări.