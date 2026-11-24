Premierul Ungariei, Péter Magyar, a efectuat marți, 24 noiembrie, o vizită în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întrevederea marchează o nouă etapă în relațiile dintre Budapesta și Kiev, după ani de dispute diplomatice în timpul mandatului fostului premier ungar Viktor Orbán.

Este prima vizită a unui premier ungar în Ucraina din 2015 și prima întrevedere bilaterală oficială dintre Magyar și Zelenski de când liderul ungar a preluat funcția, în luna mai.

Discuții despre securitate și drepturile minorității maghiare

Péter Magyar este însoțit de ministra de Externe a Ungariei, Anita Orbán. Agenda vizitei include discuții cu liderii comunității maghiare din Ucraina, precum și întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții maghiare din regiune.

Unul dintre principalele subiecte îl reprezintă drepturile minorității maghiare din Ucraina, în special accesul la educație în limba maternă și utilizarea limbii maghiare. Aceste chestiuni au provocat în ultimii ani numeroase neînțelegeri între cele două state.

Vizita are loc și în contextul atacului rusesc cu drone asupra regiunii Transcarpatia, din 17 noiembrie, care a vizat inclusiv zona orașelor Mukacevo și Ujhorod. Din motive de securitate, autoritățile au sporit măsurile de protecție în regiune.

Magyar critică politica fostului guvern față de Ucraina

Înaintea vizitei, premierul ungar a criticat, într-un discurs susținut luni în Parlamentul de la Budapesta, atitudinea administrației conduse de Viktor Orbán față de Ucraina. Magyar a acuzat fostul guvern că a alimentat ostilitatea față de statul ucrainean și față de președintele Volodimir Zelenski.

„Rusia este agresorul, iar Ucraina și poporul ucrainean sunt victimele”, a declarat Péter Magyar, subliniind că Ungaria trebuie să-și apere cetățenii din Transcarpatia, dar și să manifeste solidaritate cu ucrainenii afectați de război.

Totuși, premierul a precizat că Budapesta nu intenționează să trimită arme sau trupe în Ucraina. Sprijinul Ungariei va rămâne unul umanitar și diplomatic.

Relațiile dintre cele două țări încearcă să depășească disputele din trecut

Relațiile dintre Budapesta și Kiev au fost marcate de tensiuni în timpul guvernării lui Viktor Orbán, inclusiv din cauza drepturilor minorității maghiare și a opoziției Ungariei față de anumite etape ale parcursului european al Ucrainei.

După preluarea mandatului, Péter Magyar a adoptat o abordare mai puțin conflictuală față de Kiev. În octombrie, cele două state au convenit să relanseze relațiile bilaterale, iar modificările legislative adoptate de Ucraina privind drepturile minorităților au contribuit la deblocarea unor negocieri de aderare la Uniunea Europeană.

Întrevederea din Transcarpatia este considerată un nou pas în eforturile celor două guverne de a reconstrui încrederea și de a depăși divergențele care au afectat relațiile bilaterale, scrie Mediafax.