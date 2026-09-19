Pierderile armatei ruse în războiul împotriva Ucrainei au depășit pentru a treia săptămână consecutiv pragul de 10.000 de militari uciși și răniți, potrivit șefului Centrului de Informații al Forțelor de Apărare ale Estoniei, colonelul Ants Kiviselg.

Kiviselg a declarat, în cadrul briefingului săptămânal al Ministerului estonian al Apărării, că pierderile medii ale trupelor ruse în această săptămână au fost de aproximativ 1.600 de militari pe zi. Astfel, bilanțul săptămânal a depășit 11.000 de persoane, incluzând atât militarii uciși, cât și pe cei răniți, transmite Digi24.

Potrivit oficialului estonian, tendința se menține, iar Rusia pierde pe câmpul de luptă mai mulți militari decât reușește să recruteze.

Ucraina anunță progrese în direcția Lîman

În același timp, Kiviselg a menționat că Ucraina a făcut publice pentru prima dată date despre contraofensiva sa în direcția Lîman, în regiunea Donețk. Potrivit informațiilor prezentate de oficialul estonian, în cadrul operațiunii au fost eliberați și curățați de forțele ruse aproximativ 85 de kilometri pătrați de teritoriu. Operațiunile ucrainene în regiune continuă.

Atacuri asupra unor obiective din Rusia

Șeful serviciilor de informații militare estoniene a evidențiat și o serie de atacuri ucrainene asupra unor obiective aflate în Rusia. Printre acestea se numără instalații petroliere din Krasnodar, Saratov, Samara și Tatarstan, portul Mahacikala de la Marea Caspică, precum și fabrici chimice din regiunile Perm și Volgograd și o fabrică de drone din regiunea Rostov.

Kiviselg a mai menționat atacuri asupra unor aerodromuri din regiunea Rostov și asupra unor sisteme de apărare antiaeriană și a unor obiective utilizate pentru depozitarea și lansarea dronelor cu rază lungă de acțiune în regiunile Rostov și Oryol.

Potrivit evaluării sale preliminare, unele aeronave și elicoptere rusești ar fi fost avariate sau scoase din funcțiune, însă amploarea pagubelor este încă evaluată.