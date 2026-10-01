Unul dintre podurile importante din Kiev, care traversează Niprul și face legătura între partea de est și cea de vest a capitalei ucrainene, a fost lovit joi de două drone rusești. Informația a fost anunțată de primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Potrivit edilului, dronele au lovit zona din apropierea structurilor de susținere ale podului Pivdennyi, cunoscut și drept Podul de Sud. În urma incidentului, autoritățile au suspendat temporar circulația metroului și a transportului public de suprafață pe pod.

Vitali Kliciko a anunțat că au avut loc „două lovituri cu drone în apropierea structurii de susținere a podului Pivdennyi”.

Specialiștii companiei municipale Kyivavtoshliakhmist au început verificările pentru a evalua starea construcției și eventualele pagube provocate de explozii.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini care ar surprinde momentul loviturilor, incendii în apropierea structurilor podului, dar și resturi despre care se presupune că provin de la drone.

Unele canale locale de Telegram susțin că una dintre drone, de tip Shahed, ar fi lovit podul în timp ce un tren de metrou îl traversa. Aceleași surse afirmă că geamurile unuia dintre vagoane ar fi fost sparte. Informațiile nu au fost însă verificate independent.

Rusia ar fi folosit un focos conceput pentru structuri metalice

În același context, Serhiy Beskrestnov, consilier al președintelui Ucrainei pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, a afirmat că forțele ruse ar fi folosit pentru prima dată un focos cu încărcătură cumulativă, montat pe o dronă propulsată de un motor cu reacție.

Potrivit acestuia, dispozitivul ar fi fost conceput pentru atacarea unor structuri metalice, inclusiv a pilonilor de înaltă tensiune și a elementelor unor poduri.

Beskrestnov susține că focosul ar include o încărcătură principală de aproximativ 40 de kilograme și patru module de lovire. Afirmațiile sale nu au fost confirmate independent.

Un pod poate fi avariat fără să se prăbușească

Specialiștii citați de presa ucraineană atrag atenția că distrugerea completă a unui pod este mult mai dificilă decât deteriorarea unor elemente ale acestuia.

Anna Miniukova, expertă și ingineră specializată în infrastructura de transport, a explicat pentru Focus că podurile sunt proiectate să suporte sarcini importante și au o anumită marjă de siguranță. Astfel, deteriorarea unor elemente individuale nu înseamnă automat prăbușirea întregii construcții.

În schimb, afectarea plăcii carosabile sau a unor componente ale infrastructurii poate duce la suspendarea traficului și la necesitatea unor lucrări de reparație.

Expertă a menționat drept exemple podul Antonivka din regiunea Herson și podul Kerci din Crimeea, care au fost grav afectate în urma unor atacuri și au necesitat lucrări pentru restabilirea circulației.

Deocamdată, autoritățile de la Kiev nu au prezentat o evaluare finală a pagubelor provocate podului Pivdennyi și nici informații complete despre eventualele victime în urma atacului.