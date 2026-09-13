Momente de panică la frontiera Ucrainei cu Polonia. Armata rusă a lansat mai multe atacuri la doar doi kilometri de granită. A fost vizat un tren cu pasageri, care se deplasa spre Varșovia. Oamenii au fost evacuați în grabă de pe peron, iar în apropierea unui punct de trecere au izbucnit incendii, în urma unui alt atac.

Sunt primele momente surprinse după atacul rusesc, în apropierea graniței cu Polonia. Cuprinși de panică, mai mulți oameni au început să fugă printre garniturile trenurilor, în căutarea unui refugiu mai sigur. În apropiere, se auzeau explozii. Atacul a avut loc la aproximativ doi kilometri de teritoriul polonez. Drona rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri, care circula pe ruta Kiev-Varșovia. La câțiva kilometri distanță, în apropierea unui punct de trecere, un alt atac a fost urmat de un incendiu puternic. O benzinărie și mai multe camioane au fost cuprinse de flăcări.

„Priviți ce se petrece!”

Atacul a afectat o zonă aflată chiar lângă una dintre principalele rute de legătură dintre Ucraina și Polonia. Punctul de trecere a fost oprit temporar.

Armata poloneză a ridicat avioane de luptă, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă. În mai multe localități din estul țării au fost pornite sirenele, iar oamenii au primit avertizări privind pericolul aerian. Noaptea trecută, Rusia a atacat masiv și regiunea Odesa. Au fost afectate mai multe obiective civile, printre ele un centru auto al dealerului oficial Mercedes-Benz. Fațada a fost avariată, iar geamurile au fost spulberate de suflul exploziei.

Într-o altă zonă, o dronă rusească a lovit infrastructura logistică a companiei Nova Poshta. Clădirea și un camion au fost avariate, iar doi oameni au fost răniți.

Atacul asupra regiunii Odesa a făcut parte dintr-unul dintre cele mai mari valuri de drone lansate de Rusia în ultimele luni. Noaptea trecută, forțele ruse au lansat 453 de drone de diferite tipuri asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.