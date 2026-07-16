Sute de persoane au ieșit în stradă la Kiev pentru a protesta față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Manifestanții s-au adunat în fața Teatrului Național „Ivan Franko” și i-au cerut președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să-și revizuiască decizia și să-l mențină pe Fedorov în funcție.

Protestatarii au purtat pancarte din carton cu mesaje precum „Aduceți-l înapoi pe Fedorov” și „Schimbați-vă sau veți pieri”, exprimându-și nemulțumirea față de schimbarea de la conducerea Ministerului Apărării.

Proteste la Kiev/ Telegram

Locul ales pentru manifestație nu este întâmplător. Teatrul „Ivan Franko” se află în apropierea Biroului Prezidențial al Ucrainei, iar zona a mai fost scena unor proteste cu impact politic. În iulie anul trecut, aici a avut loc așa-numita „manifestație cu cartoane”, organizată în sprijinul agențiilor anticorupție NABU și SAP. Acea acțiune a fost considerată de mai mulți observatori drept un factor care a influențat deciziile ulterioare ale autorităților de la Kiev.

Proteste la Kiev/ Telegram

Zelenski l-a demis pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov: decizia a stârnit critici

Demiterea lui Mihailo Fedorov a generat reacții critice în rândul susținătorilor săi, care apreciază activitatea acestuia în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Apărării. Autoritățile ucrainene nu au anunțat, deocamdată, o schimbare a deciziei.

Citeste si : De ce l-a demis Zelenski pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov. Decizia a provocat un val de critici