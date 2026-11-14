Vladimir Putin ar avea la dispoziție tot mai puține căi pentru a obține victoria în războiul din Ucraina. Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal , două dintre scenariile pe care miza Kremlinul – prăbușirea armatei ucrainene și acceptarea de către Kiev a condițiilor impuse de Moscova, sub presiunea administrației Trump – devin tot mai puțin probabile. În aceste condiții, Rusia și-ar concentra eforturile asupra distrugerii infrastructurii ucrainene și slăbirii sprijinului financiar și politic oferit Kievului de statele europene.

Liderul de la Kremlin s-a arătat dispus să negocieze cu europenii în cadrul viitoarelor discuții de pace, dar a insistat că aceștia trebuie să vorbească „cu o singură voce”. O astfel de condiție ar putea accentua divergențele dintre statele europene privind reprezentarea continentului la negocieri.

„Ne-ar plăcea ca americanii să lucreze cu europenii astfel încât să decidă într-un final ce își doresc – pace sau război în Ucraina”, a declarat Vladimir Putin după o întâlnire cu trimisul președintelui american, Steve Witkoff.

Negocierile mediate de Statele Unite, desfășurate recent la Abu Dhabi, nu au indicat însă că Moscova ar fi dispusă să renunțe la obiectivele sale inițiale. Negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, a declarat pentru televiziunea de stat că „toate obiectivele pe care ni le-am propus vor fi realizate”.

Rusia se confruntă și cu presiuni financiare

În timp ce încearcă să mențină presiunea militară asupra Ucrainei, Kremlinul trebuie să gestioneze și costurile tot mai mari ale războiului. Deficitul bugetar al Rusiei este în creștere, iar cheltuielile militare ar consuma deja o treime sau chiar mai mult din bugetul de stat.

„Avem de-a face cu un sistem extrem de instabil”, a declarat Alexandra Prokopenko, de la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin.

În acest context, analiștii citați de publicația americană consideră că Vladimir Putin ar putea ajusta strategia în funcție de evoluțiile de pe front, de efectele atacurilor asupra economiei ucrainene și de coeziunea sprijinului european. O schimbare de tactică nu ar însemna însă neapărat și renunțarea Moscovei la obiectivele sale de război, transmite Digi24.