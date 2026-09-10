O benzinărie din Kiev a fost atacată în primele ore ale dimineții de armata rusă. Atacul vine după loviturile asupra regiunii Nikolaev, unde patru persoane au fost ucise, printre victime fiind și un polițist. Și regiunea Dnipro a fost lovită de mai multe ori, azi în timpul zilei, acolo 2 oamenii și-au pierdut viața. În același timp, armata ucraineană a lansat atacuri cu drone asupra unor obiective strategice din Rusia. Au fost vizate două mari uzine de gaze din nordul țării, dar și un port important de la Marea Caspică.

O dronă a lovit direct într-o benzinărie din Kiev. În imaginile surprinse de martori se vede momentul exploziei, urmat de o minge de foc și un fum dens.

Atacul rusesc de azi dimineață a provocat incendii în mai multe zone din Kiev. Rușii au folosit din nou drone de atac, inclusiv aparate de tip reactiv, care au ajuns deasupra Kievului în valuri. Explozii și incendii au fost raportate și la Dnipro, unde o întreprindere a fost lovită și a izbucnit un incendiu.

Uzina lovită aparține companiei americane Bunge și este specializată în procesarea semințelor de floarea-soarelui și producerea uleiului vegetal. În imaginile publicate de localnici se vede un nor uriaș de fum care s-a ridicat deasupra orașului.

Atacul de astăzi vine după o noapte grea pentru sudul Ucrainei. În regiunea Odesa, dronele au atacat portul Ciornomorsk. În urma loviturilor au luat foc containere cu ulei. Două persoane au fost rănite.

Și în regiunea Nikolaev, rușii au atacat cu drone. Acolo au murit patru oameni – un polițist, în vârstă de 49 de ani, și trei civili.

Între timp, dronele Kievului au ajuns la 3 mii de kilometri în interiorul teritoriului rus, până la două importante uzine de gazocondensat din nordul țării. La Novo Urengoi, oraș considerat capitala neoficială a gazelor din Rusia, a izbucnit un incendiu la una dintre instalații.

Forțele pentru operațiuni speciale ale Ucrainei susțin că ambele uzine au fost lovite. Regiunea în care se află cele două obiective este una dintre principalele zone de producție de gaze ale Rusiei. Aproximativ 80 la sută din gazul rusesc este extras în regiunea Iamalo-Neneț. Și mai la sud, în Daghestan, dronele ucrainene au ajuns la portul Mahacikala, de la Marea Caspică.

Locuitorii au filmat explozii puternice în timpul nopții, iar dimineața în zona portului au fost observate coloane de fum. Autoritățile ruse au confirmat că în urma atacului au izbucnit incendii și susțin că acestea au fost provocate de fragmentele dronelor interceptate.

Portul Mahacikala este unul dintre cele mai importante puncte maritime ale Rusiei la Marea Caspică și are inclusiv infrastructură pentru transportul petrolului și al produselor petroliere. Încă un atac a fost raportat pe litoralul rusesc al Mării Negre, la Soci.

Acolo, dronele ucrainene au provocat incendii și explozii în zona falezei. Potrivit autorităților ruse, opt oameni au fost răniți în urma atacului.