Un atac cu drone ucrainene a avariat o rafinărie din orașul rus Iaroslavl, provocând un incendiu care a fost stins ulterior, a scris joi dimineață guvernatorul regional Mihail Evraiev pe Telegram, potrivit Reuters.

Această rară recunoaștere din partea autorităților ruse a unui atac asupra unei rafinării vine după anunțul făcut luni de președintele SUA, Donald Trump, privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, deși niciuna dintre părți nu a confirmat existența unui astfel de acord.

Trump l-a îndemnat, duminică, de asemenea, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze atacurile asupra infrastructurii rusești din sectorul motorinei, susținând că aceste atacuri provoacă o penurie de motorină care „afectează întreaga lume”.

Autoritățile din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, au spus că a izbucnit un incendiu la un complex industrial după ce resturi de dronă au căzut asupra acestuia. Nu au fost raportate victime, iar incendiul a fost stins rapid.

În ultimele luni, Rusia și Ucraina și-au lansat reciproc atacuri asupra infrastructurii și a altor ținte economice, încercând să-și perturbe reciproc eforturile de război și să submineze moralul adversarului.

Amploarea pagubelor de la rafinăria din Iaroslavl nu a fost clară imediat. Unitatea YANOS din Iaroslavl este deținută de Slavneft care este controlată în comun de Rosneft și Gazprom Neft.

Situată la aproximativ 250 km nord-est de Moscova, rafinăria a mai fost ținta dronelor ucrainene. Surse din industrie au declarat că aceasta și-a întrerupt activitatea la două dintre cele trei unități de prelucrare a țițeiului în urma unui atac cu drone din 28 august.

YANOS are o capacitate de prelucrare de 300.000 de barili de petrol pe zi, respectiv 15 milioane de tone pe an.

Surse din industrie au spus că rafinăria a prelucrat 14,9 milioane de tone de țiței în 2024, producând 2,6 milioane de tone de benzină, 4,0 milioane de tone de motorină și 4,7 milioane de tone de păcură, scrie hotnews.ro