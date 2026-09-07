Încă un atac devastator în regiunea Odesa! Armata rusă a lovit cu drone și Ismailul, oraș aflat pe malul Dunării, la granița cu România. Au fost avariate mai multe locuințe și automobile. Atacul a declanșat și o alertă în România, în nordul județului Tulcea. Explozii au răsunat și în Rusia, unde, în orașul Perm, o dronă a lovit un bloc de locuințe. Un om a murit, iar alți patru au fost răniți.

Potrivit autorităților ucrainene, drone rusești au lovit orașul Ismail în jurul orei 3 dimineața. Au fost avariate obiective de infrastructură, iar în urma atacului au fost deteriorate și locuințe din centrul orașului. Un incendiu a izbucnit în zonă.

Atacul din apropierea frontierei a pus în alertă și România. În nordul județului Tulcea, localnicii au primit un mesaj RO-ALERT. Autoritățile române au precizat că alerta a fost una preventivă. Nu a fost liniște nici în Odesa, unde loviturile rusești au provocat mai multe incendii. Țintele dronelor trimise de armata rusă au fost regiunile Zaporojie, Dnipro, Sumî și Donețk.

Vadim LIAK, ȘEFUL ADMINISTRAȚIEI MILITARE A ORAȘULUI SLOVIANSK: „La ora 23:00, armata rusă a lansat un nou atac asupra orașului Sloviansk (n.red.- Donețk). Potrivit informațiilor preliminare, patru persoane au fost rănite, iar una dintre lovituri a vizat o zonă rezidențială cu blocuri de locuințe. Autoritățile stabilesc în continuare toate circumstanțele atacului și verifică amploarea pagubelor.”

Explozii puternice au răsunat și în orașul rus Perm. În imaginile surprinse în timpul atacului se vede momentul în care o dronă lovește o clădire, fiind urmat de o explozie puternică.

În urma impactului, fațada și ferestrele mai multor apartamente au fost distruse, iar blocul a fost foc.

Autoritățile din regiunea Perm susțin că apărarea antiaeriană a doborât 27 de drone. Atacul a afectat și activitatea aeroportului din Perm, unde au fost introduse temporar restricții pentru zboruri din motive de securitate.