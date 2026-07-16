Rusia a atacat capitala Ucrainei chiar în timp ce mai multe delegații din state europene se aflau la Kiev. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost nevoită să se adăpostească pentru scurt timp într-un adăpost antiaerian după declanșarea unei alarme de raid aerian. Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că cel puţin opt rachete balistice se îndreptau spre Kiev.În urma loviturilor două persoane au murit, iar cel puțin cinci au fost rănite, printre victime aflându-se și un copil.

Exploziile au zguduit Kievul cu puţin înainte de ora 1 dimineaţa. Potrivit serviciilor ucrainene de urgență, atacul a afectat raioanele Darnițkii și Sveatoșin din Kiev. În raionul Sveatoșin, o lovitură a provocat un incendiu într-un depozit.

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacul ar fi fost efectuat cu rachete balistice. Unele surse au raportat ulterior șase persoane rănite, astfel că bilanțul victimelor ar putea fi actualizat. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost nevoită să se adăpostească pentru scurt timp într-un adăpost antiaerian în timpul vizitei la Kiev, după declanșarea alarmei de raid aerian.

Alerte aeriene au sunat şi în alte părţi ale Ucrainei. Oameni au rămas blocați în locuințe în urma unui atac nocturn asupra orașului Kramatorsk.

Au fost semnalate explozii în oraşul Harikov, din nord-estul ţării, ca urmare a atacurilor cu drone. Pe tot parcursul sfârşitului de primăvară şi începutului de vară, Rusia a desfăşurat o campanie de teroare aeriană împotriva oraşelor ucrainene, copleşind sistemele de apărare aeriană ale ţării, deja slăbite, cu atacuri cu rachete balistice.

Ţinta principală a acestei campanii a fost Kievul. Numai în luna iulie, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice de şapte ori. Printre acestea se numără un atac devastator din 2 iulie, care a ucis peste 30 de persoane şi a rănit mai mult de 100, precum şi un atac masiv din 6 iulie, care a ucis cel puţin 26 de persoane.Luna iunie a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii din Ucraina din aprilie 2022. Cel puțin 293 de civili au fost uciși, iar alți 1990 au fost răniți, potrivit unui raport ONU.