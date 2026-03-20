Două nave comerciale, sub pavilion străin, au fost avariate într-un atac cu drone lansat de Rusia noaptea trecută asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, pe coasta Mării Negre, a declarat astăzi guvernatorul regional Oleh Kiper, transmite știrileprotv.ro.

Două nave comerciale civile sub pavilioanele Palau şi Barbados erau ancorate şi încărcate cu cereale, a indicat Kiper. Două persoane au fost rănite, iar un siloz de cereale şi clădiri administrative au fost lovite în atacul din timpul nopţii trecute, a spus el.

Oraşul port Odesa a fost ţinta unui atac masiv cu peste 20 de drone kamikaze de tipul Shahed în cursul nopţii de miercuri spre joi. Un bloc turn cu 22 de etaje şi un cămin universitar au fost avariate în urma acestui atac, iar mai multe persoane au fost rănite, conform postului de televiziune ucrainean TSN.

Scopul Rusiei este de a distruge infrastructura logistică a Ucrainei şi de a o izola de mare. Acest lucru ar putea slăbi Ucraina atât economic, cât şi militar, afirmă experţi de la Kiev, citaţi de canalul de televiziune citat.

Potrivit acestora, lovirea navelor sub pavilion străin reprezintă un semnal de risc pentru transportatorii internaţionali şi companiile de asigurări, ceea ce ar putea duce la o reducere a numărului de escale ale navelor în porturile ucrainene de la Marea Neagră sau la creşterea costurilor de transport maritim.

La Moscova, presa pro-Kremlin, cum ar fi publicaţia Argumentî i Faktî, susţine că atacurile asupra Odesei ar fi vizat "baze NATO, instructori britanici şi mercenari români, precum şi nave cu muniţii". Despre blocul de locuinţe lovit în noaptea de miercuri spre joi din centrul Odesei, publicaţia rusă scrie că de fapt aici ar fi existat un centru de comandă ucrainean.

Regiunea Zaporojie lovită de armata rusă: o femeie a murit

Armata rusă a lovit noaptea trecută şi regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, unde o femeie de 30 de ani a fost ucisă, iar două persoane - un băieţel de 10 ani şi un bărbat de 48 de ani - au fost rănite, a precizat pe Telegram şeful administraţiei regionale Ivan Fedorov, citat de AFP.

Negociatori ucraineni şi americani urmează să se întâlnească sâmbătă în SUA pentru noi discuţii, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi seara, în contextul în care procesul de negocieri pentru încheierea războiului dintre Ucraina şi Rusia stagnează.